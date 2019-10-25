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РИА Новости

ЦИК Украины заявил, что не видит возможности провести выборы в Донбассе

11:58 25.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
© РИА Новости
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Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 25 окт - РИА Новости. Новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко считает, что на данный момент нет возможности провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, для этого Верховная рада должна принять специальный закон.
"Возможны ли выборы в Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооружённые формирования с этой территории нужно вывести", - сказал Диденко в интервью изданию "Фокус", опубликованному в пятницу.
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По его мнению, необходимо законодательно урегулировать этот вопрос. "У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором чётко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил глава Центризбиркома.
Диденко также считает, что возобновление работы структур по ведению реестра избирателей — одна из ключевых проблем, которую придётся решить перед проведением выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
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"Вопрос, как определить механизм обновления реестра избирателей на временно оккупированных территориях, пока не изучался. Думаю, если будет идти работа над законопроектом о выборах (в Донбассе - ред.), ЦИК тоже примет участие в этом процессе. Мы предложим какой-то действенный путь", - сказал глава ЦИК.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
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