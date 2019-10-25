ЦИК Украины заявил, что не видит возможности провести выборы в Донбассе

Политолог о словах в Киеве про амнистию: это не кажется правдоподобным

Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений, заявили в украинском МИД. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева объяснила, почему заявления украинских властей не внушают доверия жителям Донбасса.