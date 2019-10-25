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РИА Новости

Эксперт оценил заявление Киева о "неизбежной" прокачке газа из России

11:58 25.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина пытается торговаться в ситуации, "когда уже с ней никто не торгуется" и хочет получить гарантии того, что газ будет прокачиваться в течение долгого времени, заявил RT Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб заявил, что с учетом обязательств "Газпрома" России "придется" в 2020 году прокачивать газ через Украину.
По словам Брутера, проблема заключается в том, что "Киев взял на себя обязательство имплементировать украинское газовое законодательство под европейские нормы". Если все необходимые законы будут приняты до Нового года, то уже не будет необходимости ни в новом, ни в старом контракте.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
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Эксперт объяснил это тем, что каждый разовый случай поставки "заявляется на разовом же аукционе или разовыми договоренностями". В этом случае количество прокачиваемого газа зависит от ситуации, а "Украина никак не сможет этому ни помешать, ни помочь", отметил он.
Если законодательство не изменят до Нового года, то Россия будет готова продлить действующий контракт на год — до того как Украина изменит законодательство, добавил эксперт.
"Либо, если Киев категорически не захочет этого делать, Россия какое-то время сможет действовать за счет газохранилищ, которые находятся в Европе", — считает Брутер.
Как сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, Украина предложила с 1 января 2020 года работать в соответствии с европейским законодательством, обещая имплементировать его. Россия, по словам Новака, хочет четко понимать, что Украина сможет в срок реализовать все необходимые мероприятия.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь отметил, что прежде чем заключать новый контракт, следует урегулировать судебные споры с "Нафтогазом". Российский концерн предлагает нулевой вариант — полностью отозвать все иски. Пока Россия не получала от Украины никаких уведомлений.
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018
Вчера, 18:56РИА Новости
"Газпром" готов работать с любыми контрагентами на Украине
90160016
Обсудить 6
Дмитрий СологубНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Северный поток -2 заблокирован минимум на следующие 8 месяцев . А это 6 месяцев опоздания . А газ по контрактам в Европу надо гнать. Северный поток -1 ещё два месяца назад работавший в полную мощь , урезали навсегда на половину . Россия в жестких клещах . Ей надо выполнять обязательства поставок газа в Европу, зима , а они не могут этого больше делать . На эту зиму Россия защитилась , закачав огромное количество газа в Европейские хранилища . И если Северный поток два все таки будет завершён через 8 месяцев , то победа будет за Россией . Если же нет, то финансовый удар будет настолько жестким, без нового договора с Украиной , на ее условиях , что рубль станет 100 за доллар, население обнищает ещё в два раза . Но я так понимаю в России как всегда надеется на авось . Авось все будет хорошо .
25 октября, 12:23
freizdorf
35000343
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