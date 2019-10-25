Эксперт оценил заявление Киева о "неизбежной" прокачке газа из России

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украина пытается торговаться в ситуации, "когда уже с ней никто не торгуется" и хочет получить гарантии того, что газ будет прокачиваться в течение долгого времени, заявил Украина пытается торговаться в ситуации, "когда уже с ней никто не торгуется" и хочет получить гарантии того, что газ будет прокачиваться в течение долгого времени, заявил RT Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее зампред Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб заявил, что с учетом обязательств "Газпрома" России "придется" в 2020 году прокачивать газ через Украину.

По словам Брутера, проблема заключается в том, что "Киев взял на себя обязательство имплементировать украинское газовое законодательство под европейские нормы". Если все необходимые законы будут приняты до Нового года, то уже не будет необходимости ни в новом, ни в старом контракте.

Эксперт объяснил это тем, что каждый разовый случай поставки "заявляется на разовом же аукционе или разовыми договоренностями". В этом случае количество прокачиваемого газа зависит от ситуации, а "Украина никак не сможет этому ни помешать, ни помочь", отметил он.

Если законодательство не изменят до Нового года, то Россия будет готова продлить действующий контракт на год — до того как Украина изменит законодательство, добавил эксперт.

"Либо, если Киев категорически не захочет этого делать, Россия какое-то время сможет действовать за счет газохранилищ, которые находятся в Европе", — считает Брутер.

Как сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, Украина предложила с 1 января 2020 года работать в соответствии с европейским законодательством, обещая имплементировать его. Россия, по словам Новака, хочет четко понимать, что Украина сможет в срок реализовать все необходимые мероприятия.