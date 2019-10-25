Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Superjet, пишут СМИ

Так, поставка пройдет в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской "дочки" Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании. Взамен норвежская авиакомпания получает доступ к транссибирскому маршруту Европа-Азия и скидку на оплату полетов.