Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Superjet, пишут СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания "Гражданские самолеты Сухого" заключила с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РБК со ссылкой на источники.
Так, поставка пройдет в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской "дочки" Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании. Взамен норвежская авиакомпания получает доступ к транссибирскому маршруту Европа-Азия и скидку на оплату полетов.
Norwegian Air несколько лет добавилась разрешения использование этого маршрута, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно.
Если сделку одобрят, ее профинасирует лизинговая компания Arctic Aviation Assets. Самолеты, по информации источников, обойдутся примерно в два миллиарда долларов.
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