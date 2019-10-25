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РИА Новости

Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Superjet, пишут СМИ

11:58 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Компания "Гражданские самолеты Сухого" заключила с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РБК со ссылкой на источники.
Так, поставка пройдет в два этапа: на первом предполагается передать в лизинг десять SSJ-100 для аргентинской "дочки" Norwegian Air, а затем еще 30 для головной компании. Взамен норвежская авиакомпания получает доступ к транссибирскому маршруту Европа-Азия и скидку на оплату полетов.
Norwegian Air несколько лет добавилась разрешения использование этого маршрута, авиакомпания обращалась по этому поводу в правительство Норвегии, но пока безуспешно.
Если сделку одобрят, ее профинасирует лизинговая компания Arctic Aviation Assets. Самолеты, по информации источников, обойдутся примерно в два миллиарда долларов.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
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791461019
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Sukhoi SuperjetНорвегияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Сначала договорятся, а потом американцы и бац - санкции. Как с Мистралем и не только.
25 октября, 12:56
chip-club
131009
Те, кто подписывает подобные сделки, не знают, что будет даже через пару лет.
25 октября, 13:15
ВМВладимир Мишин
510007
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