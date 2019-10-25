На Кубани засеяли озимыми культурами более 1,6 миллиона гектаров

КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Краснодарский край завершил сев озимых культур под урожай следующего года, пшеницей и ячменем засеяно более 1,6 миллиона гектаров, что соответствует уровню прошлого года, заявил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае завершен сев озимых культур под урожай следующего года. Озимой пшеницей и ячменем засеяно более 1,6 миллиона гектаров. Наши аграрии провели сев в оптимальные сроки, традиционно они используют семена кубанской селекции. Все это – залог качественного и высокого урожая", - сказал Кондратьев.

По его словам, итоги уборочной кампании 2019 года будут подведены в субботу во время краевого Дня урожая. На мероприятие в Краснодар приедут представители лучших хозяйств региона.

"В этом году аграрии стали активно страховать сельхозкультуры. Это связано, в том числе, с возвращением господдержки направления. На эти цели было выделено из федерального и краевого бюджетов около 340 миллионов рублей", - добавил губернатор.

Годом ранее аграрии региона посеяли более 130 тысяч гектаров ячменя и более 1,547 миллиона гектаров пшеницы. Ранее вице-губернатор Андрей Коробка, курирующий АПК региона, сообщил журналистам, что при благоприятных погодных условиях аграрии края "гарантированно" соберут не ниже уровня прошлого года: пшеницы – не менее 9 миллионов тонн, в целом зерновых колосовых и зернобобовых культур – не менее 10 миллионов тонн. Краснодарский край в 2018 году собрал рекордный урожай зерновых и зернобобовых – 10,4 миллиона тонн.