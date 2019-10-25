Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T12:25Z
https://ria.ru/20191025/1560206800.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/86/1560208636_0:0:2822:1587_1036x0_80_0_0_6c7a5894b272c5ea84b1891e682b9eab.jpg
РИА Новости

Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса

11:47 25.10.2019 (обновлено: 12:25 25.10.2019)
16681
© AFP 2019 / Nicholas KammВице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
© AFP 2019 / Nicholas Kamm
ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Пекин выразил протест Вашингтону в связи с последними высказываниями американского вице-президента Майка Пенса о внутренней и внешней политике Китая, ситуации в Гонконге, а также о соблюдении прав человека в стране, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Накануне Пенс заявил, что США не хотят конфронтации, а ищут взаимодействия по ряду вопросов, среди которых экономика, контроль над вооружениями, денуклеаризация Корейского полуострова и соблюдение санкций против Ирана. При этом он вновь напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как стратегического и экономического соперника, а также высказал поддержку антиправительственным демонстрантам в Гонконге.
"Заявление вице-президента США полно предубеждений и лжи, политических предрассудков и высокомерия, на что Китай выражает недовольство и решительный протест", — прокомментировала дипломат.
Она добавила, что китайский народ полностью поддерживает избранный путь развития и никакая сила не сможет остановить движение страны вперед.

"Дела Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются исключительно внутренним делом Китая, не терпящим никакого иностранного вмешательства. И небольшая группа американских политиков пытается исказить факты и оклеветать Китай, вмешаться во внутренние дела КНР", — указала она.

Хуа Чуньин подчеркнула, что в Вашингтоне хотят воспрепятствовать дальнейшему развитию Китая, а также пытаются таким образом скрыть проблемы, которые есть в самих Соединенных Штатах, включая ситуации в тюрьмах, случаи стрельбы на улицах, проблему с оружием, расовую дискриминацию, выход из международных соглашений и чрезмерное применение силы.
Мужчина с флагом Китая
18 октября, 11:14РИА Новости
Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран
6091532267
Обсудить 9
Майк ПенсХуа ЧуньинМИД КНРКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Почему наши так вот открыто и прямо не говорят о проблемах в америке, а только слушают и выражают протесты. Молодцы китайские ребята, все правильно делают.
25 октября, 12:22
Александр Русский
600203871
Завели старую пластинку - права человека, свобода слова...... У самих тоталитарная страна с 40 млн граждан живущих в нищете (доклад ООН), я думаю их больше. А всё туда же - учить весь мир.
25 октября, 12:20
Арсений Понфиленко
6901026
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
РИА
Новости
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Актер Сергей Сивохо
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
Лента
новостей
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Спасская башня Московского Кремля
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния