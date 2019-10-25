Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса

Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне

ПЕКИН, 25 окт — РИА Новости. Пекин выразил протест Вашингтону в связи с последними высказываниями американского вице-президента Майка Пенса о внутренней и внешней политике Китая, ситуации в Гонконге, а также о соблюдении прав человека в стране, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Накануне Пенс заявил, что США не хотят конфронтации, а ищут взаимодействия по ряду вопросов, среди которых экономика, контроль над вооружениями, денуклеаризация Корейского полуострова и соблюдение санкций против Ирана. При этом он вновь напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают Китай как стратегического и экономического соперника, а также высказал поддержку антиправительственным демонстрантам в Гонконге.

"Заявление вице-президента США полно предубеждений и лжи, политических предрассудков и высокомерия, на что Китай выражает недовольство и решительный протест", — прокомментировала дипломат.

Она добавила, что китайский народ полностью поддерживает избранный путь развития и никакая сила не сможет остановить движение страны вперед.

"Дела Гонконга, Тайваня и Синьцзяна являются исключительно внутренним делом Китая, не терпящим никакого иностранного вмешательства. И небольшая группа американских политиков пытается исказить факты и оклеветать Китай, вмешаться во внутренние дела КНР", — указала она.