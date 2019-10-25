Три российских ракетных двигателя РД-180 готовятся к отправке в США

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") готовит к отправке в США три двигателя РД-180 для ракетах-носителей Atlas-5, сообщает предприятие в пятницу.

"В НПО "Энергомаш" успешно завершила работу комиссия по приемке очередной партии двигателей РД-180, изготовленных на предприятии. Представителями компаний Pratt & Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя", - говорится в сообщении на сайте.

Отмечается, что сейчас двигатели готовят к отправке в Штаты. В начале лета, в июне, "Энергомаш" отправил в США еще три РД-180.

К настоящему моменту выполнены 86 полетов американских ракет-носителей Atlas-3 и Atlas-5 на двигателях РД-180. Первый РД-180 был поставлен в США в январе 1999 года. Всего, по данным "Энергомаша", Штаты получили уже 116 таких двигателей.