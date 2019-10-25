В Якутии проверят детдом, откуда сбежали двое братьев

Следователи установили, что мальчики сбежали из детдома еще 13 октября. На попутной автомашине они добрались до Якутска, где бродяжничали, ночевали на технических этажах домов. 24 октября братья встретились со своей матерью, ранее лишенной родительских прав. Женщина сообщила об этом в полицию.

"Вилюйским межрайонным следственным отделом… проводится процессуальная проверка по факту самовольного ухода из муниципального казенного учреждения "Вилюйский центр помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей им. С.М. Аржакова" города Вилюйска двух братьев 11 и 17 лет", - отметила Дворецкая.

Также в СУСК проверят информацию о побоях, нанесенных братьям, предположительно, воспитателями детдома. Ранее старший из сбежавших мальчиков оставил комментарии под объявлением об их розыске на сайте регионального СМИ, написав, что в детдоме якобы периодически отключают камеры наблюдения и "бьют в туалете или в комнате, где нет камер". Сейчас несовершеннолетние находятся в реабилитационном центре в Якутске.