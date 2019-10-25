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РИА Новости
РИА Наука

В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской

11:39 25.10.2019 (обновлено: 15:15 25.10.2019)
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© Фото : Константин Ефетов / КФУНеобычная мутация айланта высочайшего
Необычная мутация айланта высочайшего
© Фото : Константин Ефетов / КФУ
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Крыму нашли уникальную мутацию дерева вида "айлант высочайший" (Ailanthus altissima).
Единственный известный в мире экземпляр нового сорта сегодня высаживают в парке Медицинской академии Крымского федерального университета.
Новый генетический вариант растения, нигде, кроме Крыма, ранее не встречавшийся, обнаружил заведующий кафедрой биохимии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов. Вместе с ботаником Андреем Еной он описал его как новый сорт "Альбина" и направил на регистрацию в мировую базу сортов в США.
Айлант завезен в Россию из Китая в 1751 году. Это крупное декоративное дерево, которое быстро растет, достигая 10-15 метров в высоту, и дает красивую крону. До последнего времени в мире было известно всего три его сорта.
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Дерево, которые обнаружили в прошлом году в Симферополе, пока молодое, высотой не более метра. Оно отличается белыми узорами на листьях, появление которых вызвано нарушением синтеза пигмента хлорофилла.
Такая мутация ранее известна не была, поэтому ученые в течение целого года исследовали стабильность этого отличительного признака.

"Надо было выяснить, действительно ли это генетическая мутация, которая передается по наследству, или просто какое-то заболевание. Для этого надо было исследовать растение в течение года. Листья, как им полагается, осенью опали. Весной выросли листья с такими же точно белыми узорами или абсолютно молочно-белые. Таким образом мы подтвердили, что это устойчивая генетическая мутация, которая описывается как сорт", — рассказал РИА Новости автор открытия Константин Ефетов.

По его словам, причиной мутации могла стать экология, но в этом случае она привела не к болезни, а к появлению новой красивой декоративной формы.
© Фото : Константин Ефетов / КФУНеобычная мутация айланта высочайшего
Необычная мутация айланта высочайшего
© Фото : Константин Ефетов / КФУ
Необычная мутация айланта высочайшего

"Пестролистность нового сорта относится к тому редкому типу, когда каждый новый сложный перистый лист и его листочки окрашены совершенно по-разному: от сплошного зеленого до сплошного кремового со всеми возможными переходами. Это похоже на то, как если бы баллончик с кремовой краской взорвался в руках уличного художника и забрызгал листву", — уточнил профессор Андрей Ена.

Ученые надеются, что дерево станет донором черенков и семян, а следовательно — родоначальником нового сорта во всем мире.
Название "Альбина" новый сорт получил от латинского слова "albus", что означает "белый". Статья о Ailanthus altissima направлена в сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада.
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