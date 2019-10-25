В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской

"Надо было выяснить, действительно ли это генетическая мутация, которая передается по наследству, или просто какое-то заболевание. Для этого надо было исследовать растение в течение года. Листья, как им полагается, осенью опали. Весной выросли листья с такими же точно белыми узорами или абсолютно молочно-белые. Таким образом мы подтвердили, что это устойчивая генетическая мутация, которая описывается как сорт", — рассказал РИА Новости автор открытия Константин Ефетов.
"Пестролистность нового сорта относится к тому редкому типу, когда каждый новый сложный перистый лист и его листочки окрашены совершенно по-разному: от сплошного зеленого до сплошного кремового со всеми возможными переходами. Это похоже на то, как если бы баллончик с кремовой краской взорвался в руках уличного художника и забрызгал листву", — уточнил профессор Андрей Ена.