В Крыму обнаружили дерево-мутант с необычной окраской

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Крыму нашли уникальную мутацию дерева вида "айлант высочайший" (Ailanthus altissima).

Единственный известный в мире экземпляр нового сорта сегодня высаживают в парке Медицинской академии Крымского федерального университета.

Новый генетический вариант растения, нигде, кроме Крыма, ранее не встречавшийся, обнаружил заведующий кафедрой биохимии КФУ, доктор биологических наук, профессор Константин Ефетов. Вместе с ботаником Андреем Еной он описал его как новый сорт "Альбина" и направил на регистрацию в мировую базу сортов в США.

Айлант завезен в Россию из Китая в 1751 году. Это крупное декоративное дерево, которое быстро растет, достигая 10-15 метров в высоту, и дает красивую крону. До последнего времени в мире было известно всего три его сорта.

Дерево, которые обнаружили в прошлом году в Симферополе, пока молодое, высотой не более метра. Оно отличается белыми узорами на листьях, появление которых вызвано нарушением синтеза пигмента хлорофилла.

Такая мутация ранее известна не была, поэтому ученые в течение целого года исследовали стабильность этого отличительного признака.

"Надо было выяснить, действительно ли это генетическая мутация, которая передается по наследству, или просто какое-то заболевание. Для этого надо было исследовать растение в течение года. Листья, как им полагается, осенью опали. Весной выросли листья с такими же точно белыми узорами или абсолютно молочно-белые. Таким образом мы подтвердили, что это устойчивая генетическая мутация, которая описывается как сорт", — рассказал РИА Новости автор открытия Константин Ефетов.

По его словам, причиной мутации могла стать экология, но в этом случае она привела не к болезни, а к появлению новой красивой декоративной формы.

© Фото : Константин Ефетов / КФУ Необычная мутация айланта высочайшего © Фото : Константин Ефетов / КФУ Необычная мутация айланта высочайшего

"Пестролистность нового сорта относится к тому редкому типу, когда каждый новый сложный перистый лист и его листочки окрашены совершенно по-разному: от сплошного зеленого до сплошного кремового со всеми возможными переходами. Это похоже на то, как если бы баллончик с кремовой краской взорвался в руках уличного художника и забрызгал листву", — уточнил профессор Андрей Ена.

Ученые надеются, что дерево станет донором черенков и семян, а следовательно — родоначальником нового сорта во всем мире.