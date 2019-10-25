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РИА Новости

В Германии уничтожат 320 тонн колбасы, от которой погибли три человека

11:32 25.10.2019
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© Depositphotos / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия
© Depositphotos / omur12
БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Немецкие власти оплатили уничтожение 320 тонн колбас и другой продукции на фабрике компании Wilke, от которой, по предварительной информации, погибли три человека, на это выделено около 100 тысяч евро, заявили РИА Новости в округе Валдек-Франкенберг федеральной земли Гессен.
В начале октября работа фабрики Wilke была остановлена местными правоохранительными органами, в колбасных изделиях были обнаружены бактерии листериоза – листерии. Генпрокуратура в Касселе ранее завела уголовное дело по обвинению в убийстве по неосторожности против руководства компании. Следствие считает, что три человека скончались и 37 пострадали в результате последствий от употребления зараженных изделий. Глава Минсельхоза Юлия Клёкнер в пятницу обсудила с представителями федеральных земель вопрос об усилении контроля за рынком продуктов питания. Компания Wilke объявила о банкротстве.
"Процесс утилизации займет две недели, речь идет о 320 тоннах продукции. В работе участвует около 20 сотрудников фабрики, которые вызвались помочь. Все упакованные товары будут сожжены, а те, что без упаковки, будут переданы для уничтожения в специальные учреждения по утилизации продуктов животного происхождения. Стоимость оценивается почти в 100 тысяч евро", - заявила представитель округа, который отвечает за соблюдением санитарно-ветеринарных норм в регионе.
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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