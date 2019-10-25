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РИА Новости

Автомобилисты стали больше тратить на оплату штрафов, показало исследование

11:29 25.10.2019 (обновлено: 11:30 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДорожные знаки
Дорожные знаки
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Средний платеж автомобилистов за нарушение правил дорожного движения за год увеличился с 496 рублей до 531 рубля, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Деньги".
Больше всего за нарушение ПДД платят в Москве, где средняя сумма штрафа составляет 582 рубля. На втором месте — Красноярск (579 рублей), на третьем — Самара (531 рубль).
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
21 октября, 21:51РИА Новости
Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение ПДД
При этом самые низкие показатели в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля). Авторы исследования связывают это с тем, что жители этих городов чаще других используют 50-процентную скидку в течение первых двадцати дней после вынесения постановления о штрафе.
В исследовании учитывали платежи пользователей "Яндекс.Денег" с января по октябрь 2019 и 2018 годов, проживающих в городах-миллионниках.
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