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РИА Новости

В Италии проходит всеобщая 24-часовая забастовка

11:27 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
РИМ, 25 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Всеобщая 24-часовая забастовка, объявленная несколькими крупными профсоюзами Италии в знак протеста против экономической политики властей, создала в пятницу серьезные проблемы для миллионов итальянцев и многочисленных туристов, отдыхающих на Апеннинах.
Первыми ощутили на себе результаты общенациональной стачки авиапассажиры, которые уже в четверг вечером столкнулись с отменой ряда рейсов в итальянских аэропортах. И хотя национальная забастовка авиадиспетчеров компании ENAV продлится лишь четыре часа с 13.00 до 17.00 (с 14.00 до 18.00 мск), проблемы в организации гражданских авиаперевозок в Италии в пятницу неизбежны.
Дело в том, что 24-часовую забастовку объявили пилоты и бортпроводники крупнейшей национальной авиакомпании Alitalia, а также сотрудники аэропортов Милана. В результате Alitalia была вынуждена отменить почти 240 авиарейсов, в том числе некоторые рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Компания установила два так называемых "гарантированных периода" авиасообщения с 7 до 10 часов утра (08.00 - 11.00 мск), а также с 18.00 до 21.00 (19.00 - 22.00 мск), когда полеты будут осуществляться по расписанию. Из-за забастовки вынужден был изменить расписание рейсов в Италию "Аэрофлот", а также входящие в эту группу авиакомпании "Россия" и "Победа".
Не менее сложная ситуация складывается сейчас и на железнодорожном транспорте. Ведущая компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) объявила, что движение всех высокоскоростных поездов будет осуществляться по расписанию. Однако отправление региональных и местных поездов обеспечивается в пятницу лишь с 6 до 9 часов утра (07.00 – 10.00 мск) и с 18.00 до 21.00 (19.00 – 22.00 мск). Естественно, такая ситуация вызвала многочисленные отмены и опоздания поездов.
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Железнодорожная компания Italo сообщила, что в пятницу сможет гарантировать своевременную отправку лишь некоторых скорых поездов. Наиболее серьезные проблемы возникли в железнодорожном сообщении на севере страны, которое обеспечивает компания Trenord. Речь, в частности, идет о перебоях в движения поездов Malpensa Express, которые связывают Милан с международным аэропортом Мальпенса.
Однако самая напряженная ситуация складывается в эти часы в Риме, где впервые в истории по призыву общенациональных профсоюзных конфедераций объявлена всеобщая 24-часовая забастовка работников практически всех предприятий коммунального хозяйства и городского транспорта. К данной акции присоединились около 30 тысяч человек. В результате фактически полностью блокировано движение метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов, а также работа компании Ama, занимающейся в столице уборкой мусора. Власти Рима накануне обратились к горожанам с настоятельной просьбой не выбрасывать бытовые отходы в пятницу и призвали работников Ama обеспечить уборку мусора в больницах, детских садах и школах.
Впрочем, к общенациональной стачке присоединились и многие работники медицинских и образовательных учреждений Италии. В пятницу в местных больницах всем пациентам гарантировано лишь предоставление неотложной помощи, что касается других ранее запланированных медицинских процедур, то они будет перенесены на более поздний срок.
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Кроме того, к забастовке присоединились также итальянские адвокаты и работники многих предприятий полиграфической промышленности.
Местные СМИ окрестили сегодняшний день "черной пятницей". Ситуацию в Риме и Милане еще более осложнят манифестации трудящихся, которые намерены выйти на улицы, чтобы отстоять свои экономические права.
"Эта забастовка законна, поскольку все процедуры объявления протестной акции были соблюдены. Мы внимательно следим за развитием событий, чтобы не допустить злоупотреблений и любых некорректных действий", - заявил государственный гарант по проведению забастовок в Италии Джузеппе Санторо-Пассарелли.
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