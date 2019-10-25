В Италии проходит всеобщая 24-часовая забастовка

РИМ, 25 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Всеобщая 24-часовая забастовка, объявленная несколькими крупными профсоюзами Италии в знак протеста против экономической политики властей, создала в пятницу серьезные проблемы для миллионов итальянцев и многочисленных туристов, отдыхающих на Апеннинах.

Первыми ощутили на себе результаты общенациональной стачки авиапассажиры, которые уже в четверг вечером столкнулись с отменой ряда рейсов в итальянских аэропортах. И хотя национальная забастовка авиадиспетчеров компании ENAV продлится лишь четыре часа с 13.00 до 17.00 (с 14.00 до 18.00 мск), проблемы в организации гражданских авиаперевозок в Италии в пятницу неизбежны.

Дело в том, что 24-часовую забастовку объявили пилоты и бортпроводники крупнейшей национальной авиакомпании Alitalia, а также сотрудники аэропортов Милана. В результате Alitalia была вынуждена отменить почти 240 авиарейсов, в том числе некоторые рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Компания установила два так называемых "гарантированных периода" авиасообщения с 7 до 10 часов утра (08.00 - 11.00 мск), а также с 18.00 до 21.00 (19.00 - 22.00 мск), когда полеты будут осуществляться по расписанию. Из-за забастовки вынужден был изменить расписание рейсов в Италию "Аэрофлот", а также входящие в эту группу авиакомпании "Россия" и "Победа".

Не менее сложная ситуация складывается сейчас и на железнодорожном транспорте. Ведущая компания "Государственные железные дороги Италии" (FSI) объявила, что движение всех высокоскоростных поездов будет осуществляться по расписанию. Однако отправление региональных и местных поездов обеспечивается в пятницу лишь с 6 до 9 часов утра (07.00 – 10.00 мск) и с 18.00 до 21.00 (19.00 – 22.00 мск). Естественно, такая ситуация вызвала многочисленные отмены и опоздания поездов.

Железнодорожная компания Italo сообщила, что в пятницу сможет гарантировать своевременную отправку лишь некоторых скорых поездов. Наиболее серьезные проблемы возникли в железнодорожном сообщении на севере страны, которое обеспечивает компания Trenord. Речь, в частности, идет о перебоях в движения поездов Malpensa Express, которые связывают Милан с международным аэропортом Мальпенса.

Однако самая напряженная ситуация складывается в эти часы в Риме, где впервые в истории по призыву общенациональных профсоюзных конфедераций объявлена всеобщая 24-часовая забастовка работников практически всех предприятий коммунального хозяйства и городского транспорта. К данной акции присоединились около 30 тысяч человек. В результате фактически полностью блокировано движение метро, автобусов, трамваев и пригородных поездов, а также работа компании Ama, занимающейся в столице уборкой мусора. Власти Рима накануне обратились к горожанам с настоятельной просьбой не выбрасывать бытовые отходы в пятницу и призвали работников Ama обеспечить уборку мусора в больницах, детских садах и школах.

Впрочем, к общенациональной стачке присоединились и многие работники медицинских и образовательных учреждений Италии. В пятницу в местных больницах всем пациентам гарантировано лишь предоставление неотложной помощи, что касается других ранее запланированных медицинских процедур, то они будет перенесены на более поздний срок.

Кроме того, к забастовке присоединились также итальянские адвокаты и работники многих предприятий полиграфической промышленности.

Местные СМИ окрестили сегодняшний день "черной пятницей". Ситуацию в Риме и Милане еще более осложнят манифестации трудящихся, которые намерены выйти на улицы, чтобы отстоять свои экономические права.