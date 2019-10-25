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РИА Новости

Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов

11:26 25.10.2019 (обновлено: 12:09 25.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович на пленарной сессии: "Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил" в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала "Манеж"
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович на пленарной сессии: Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", - сказал он журналистам.
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Он отметил, что речь идет о сумме 3,5 миллиарда китайских юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.
"Мы провели ряд встреч, в Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту. Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны банка Китая, со своей стороны готовим документы для проведения внутригосударственных процедур", - уточнил министр.
Летом текущего года замглавы белорусского Минфина Андрей Белковец сообщил, что Минск завершает переговоры с китайской стороной о выделении Банком развития КНР госкредита на сумму 3,5 миллиарда юаней, тем самым готовится заместить отсутствие госкредита со стороны РФ. До этого в Минфине отмечали, что в рамках переговоров о кредите Банка развития Китая речь идет о несвязанных деньгах, которые Минск сможет направить на рефинансирование внешнего долга.
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Максим ЕрмоловичКитайБелоруссияЭкономика
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