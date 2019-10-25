Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов

Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович на пленарной сессии: "Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил" в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала "Манеж"

МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов, сообщил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", - сказал он журналистам.

Он отметил, что речь идет о сумме 3,5 миллиарда китайских юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.

"Мы провели ряд встреч, в Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту. Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны банка Китая, со своей стороны готовим документы для проведения внутригосударственных процедур", - уточнил министр.