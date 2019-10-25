Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T11:48Z
https://ria.ru/20191025/1560204004.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/06/1558620603_0:0:2692:1515_1036x0_80_0_0_c41b2593bbfa0d4076f8b5ff847e08d7.jpg
РИА Новости

Минск не будет запрашивать у России госкредит на 600 миллионов долларов

11:21 25.10.2019 (обновлено: 11:48 25.10.2019)
933
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович. Архивное фото
МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.
"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем", - сказал Ермолович журналистам.
По его словам, Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и "есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год". "Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
22 октября, 08:00РИА Новости
"Денег не дадим": Россия может отказать Белоруссии в кредите
В октябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2019 году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Позже в Минске заявили, что договорились с Москвой о выделении госкредита в 2019 году, следующая стадия – заключение соответствующего соглашения. Однако документ так и не был подписан.
Позже Ермолович заявлял, что если в 2019 году между Минском и Москвой разрешится комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия и госкредит РФ на сумму более 600 миллионов долларов все же будет выделен, Белоруссия привлечет его для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах. Однако Силуанов 19 октября этого года сообщил, что Россия не принимала решения по предоставлению Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов.
6372102
Обсудить 2
Максим ЕрмоловичБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович на пленарной сессии: Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов
РИА
Новости
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Китай призвал активизировать обмен разведданными после трагедии в Эссексе
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД объяснили, что помешало Риму ветировать антироссийские санкции в ЕС
Лента
новостей
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Германия не созрела для отмены санкций, заявил Пушков
Газодобывающее предприятие
Эксперт оценил заявление Киева о "неизбежной" прокачке газа из России
Уголь
Россия увеличила квоту на транзит казахстанского угля на Украину
Дамаск
Заседание Конституционного комитета Сирии пройдет без зарубежных дипломатов
Сергей Шойгу Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. 21 октября 2019
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Добыча нефти
Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Источник: в Петербурге задержали находящегося в розыске гражданина США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния