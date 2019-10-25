Китай призвал активизировать обмен разведданными после трагедии в Эссексе

Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс

ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай на фоне трагедии в британском в Эссексе, где обнаружили грузовик с 39 телами, считает необходимым активизацию международного взаимодействия в области обмена информацией и разведданными, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона придает важное значение этой ситуации и находится в постоянном тесном контакте с британской полицией, которая пытается определить личности погибших. Мы надеемся, что Великобритания как можно скорее сможет установить личности погибших, найти правду в этом деле и наказать виновных, причастных к трагедии", - сказала дипломат.

По ее словам, полиция Великобритании все еще ведет расследование, и они не могут подтвердить были ли погибшие гражданами Китая.

"На мой взгляд, вне зависимости от того, откуда приехали жертвы, это трагедия, которая привлекла внимание международной общественности к проблеме нелегальной миграции", - добавила она.

"Я считаю, что международное сообщество должно укрепить сотрудничество в этой сфере и активизировать обмен информацией и разведданными, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем ", - сказала официальный представитель китайского МИД.

Ранее посольство Китая в Великобритании сообщило, что британская полиция пока не может подтвердить китайское гражданство 39 человек, чьи тела в среду были обнаружены в грузовике в графстве Эссекс. Грузовик прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.