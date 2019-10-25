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РИА Новости

Китай призвал активизировать обмен разведданными после трагедии в Эссексе

11:19 25.10.2019
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© REUTERS / Hannah McKayПолиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
© REUTERS / Hannah McKay
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Китай на фоне трагедии в британском в Эссексе, где обнаружили грузовик с 39 телами, считает необходимым активизацию международного взаимодействия в области обмена информацией и разведданными, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона придает важное значение этой ситуации и находится в постоянном тесном контакте с британской полицией, которая пытается определить личности погибших. Мы надеемся, что Великобритания как можно скорее сможет установить личности погибших, найти правду в этом деле и наказать виновных, причастных к трагедии", - сказала дипломат.
По ее словам, полиция Великобритании все еще ведет расследование, и они не могут подтвердить были ли погибшие гражданами Китая.
"На мой взгляд, вне зависимости от того, откуда приехали жертвы, это трагедия, которая привлекла внимание международной общественности к проблеме нелегальной миграции", - добавила она.
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Вчера, 15:12РИА Новости
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"Я считаю, что международное сообщество должно укрепить сотрудничество в этой сфере и активизировать обмен информацией и разведданными, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем ", - сказала официальный представитель китайского МИД.
Ранее посольство Китая в Великобритании сообщило, что британская полиция пока не может подтвердить китайское гражданство 39 человек, чьи тела в среду были обнаружены в грузовике в графстве Эссекс. Грузовик прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
Грузовик, в котором нашли тела, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии. По данным ведомства, в грузовики были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
23 октября, 20:16Сказано в эфире
Смерть в рефрижераторе. Версии экспертов о трагедии в графстве ЭссексВ британском графстве Эссекс внутри грузовика-рефрижератора правоохранительные органы обнаружили тела 39 человек. В эфире радио Sputnik эксперты озвучили свои версии произошедшего.
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Хуа ЧуньинМИД КНРВеликобританияКитайВ мире
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