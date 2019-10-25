Пассажиры попросили Дитриха решить проблему с авиабилетами из ДФО

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров направило министру транспорта России Евгению Дитриху письмо с просьбой принять меры в связи с отсутствием в продаже авиабилетов из городов Дальнего Востока в Москву на даты с 1 января 2020 года. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.

Госдума на пленарном заседании в четверг поручила комитету по транспорту и строительству запросить в Минтрансе информацию о мерах по решению проблемы отсутствия в настоящее время расписания и продажи билетов по направлениям в дальневосточные регионы компании "Аэрофлот" на даты после 31 декабря 2019 года.

"Просим Вас от лица пассажирского сообщества Дальнего Востока принять все необходимые действия для возобновления продажи билетов из городов ДФО в Москву и взять данный вопрос на личный контроль до полного решения", - говорится в письме.

В нем также отмечается, что в адрес объединения поступают многочисленные обращения от пассажирского сообщества, жителей регионов Дальневосточного федерального округа, которые сообщают, что с 1 января 2020 года нет в продаже авиабилетов из городов Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Магадан в Москву.

"Фактически сложилась ситуация, что более 4 миллионов жителей ДФО остались без прямого сообщения со столицей России", - отмечает объединение.