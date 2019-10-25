Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T11:10Z
https://ria.ru/20191025/1560203289.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155535/69/1555356958_0:253:3072:1981_1036x0_80_0_0_066c45b8a727c1b7f67543f083c89334.jpg
РИА Новости

Пассажиры попросили Дитриха решить проблему с авиабилетами из ДФО

11:10 25.10.2019
240
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров направило министру транспорта России Евгению Дитриху письмо с просьбой принять меры в связи с отсутствием в продаже авиабилетов из городов Дальнего Востока в Москву на даты с 1 января 2020 года. Копия письма есть в распоряжении РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании в четверг поручила комитету по транспорту и строительству запросить в Минтрансе информацию о мерах по решению проблемы отсутствия в настоящее время расписания и продажи билетов по направлениям в дальневосточные регионы компании "Аэрофлот" на даты после 31 декабря 2019 года.
Авиабилеты и паспорта
4 октября, 10:49Туризм
В "Турпомощи" назвали главную причину роста цен на авиабилеты
"Просим Вас от лица пассажирского сообщества Дальнего Востока принять все необходимые действия для возобновления продажи билетов из городов ДФО в Москву и взять данный вопрос на личный контроль до полного решения", - говорится в письме.
В нем также отмечается, что в адрес объединения поступают многочисленные обращения от пассажирского сообщества, жителей регионов Дальневосточного федерального округа, которые сообщают, что с 1 января 2020 года нет в продаже авиабилетов из городов Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Магадан в Москву.
В аэропорту города Махачкалы
18 августа, 14:49РИА Новости
В Дагестане хотят субсидировать авиабилеты для привлечения туристов
"Фактически сложилась ситуация, что более 4 миллионов жителей ДФО остались без прямого сообщения со столицей России", - отмечает объединение.
"Существует программа субсидирования авиаперевозок на Дальний Восток и обратно, на которую ежегодно правительством РФ выделяются необходимые финансовые средства, но, учитывая обстоятельство закрытия полетов в 2020 году со стороны авиакомпании "Аэрофлот", реализация данной программы не представляется возможной", - говорится в письме.
100011
Обсудить 0
Евгений ДитрихДальневосточный ФООбщество
Рекомендуем
Парк Дендрарий в Сочи
Первые леди стран Африки посетили с экскурсией сочинский дендрарий
РИА
Новости
Российские туристы в Анталье
Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Жены африканских президентов купили на память о Сочи пуховые платки
Министерство иностранных дел России
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Лента
новостей
Хайнань
На Хайнане открылась Всемирная конференция по туристическим обменам
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Китай призвал активизировать обмен разведданными после трагедии в Эссексе
Врач в больнице
Журналист, которого избил мотоциклист в Крыму, рассказал о самочувствии
Отдыхающие фотографируются возле замка Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Крым станет одним из главных центров туризма, считают в Госдуме
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Венесуэла будет сопротивляться санкциям, заявил Мадуро
Министр финансов Республики Беларуссии Максим Ермолович на пленарной сессии: Эффективность бюджетных правил в государствах-членах ЕАЭС. Возможности развития системы наднациональных бюджетных правил в рамках Московского финансового форума 2019 на площадке Центрального выставочного зала Манеж
Минск рассчитывает получить китайский кредит на 500 миллионов долларов
Сотрудник в офисе
Патрушев: зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Боец батальона Азов на Софийской площади в Киеве
В Киеве заявили о готовности предоставить США данные о подразделении "Азов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния