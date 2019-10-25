Курганская полиция начала проверку после публикации пародии на губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту публикации блогером Ильей Винштейном видеоролика с пародией на губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Ранее Винштейн разметил в своем блоге в соцсети "ВКонтакте" ролик под названием "Закрытое совещание в кабинете Шумкова" с использованием фрагмента художественного фильма "Бункер", в котором показано совещание у Адольфа Гитлера. На видеоряд наложены субтитры, которые имитируют заседание курганского правительства.

"Мы проводим проверку по факту размещения в социальных сетях видеоролика. В рамках проверки будут произведены экспертизы и по результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказала собеседница агентства.

Обращение в правоохранительные органы с жалобой на блогера направил директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Официально (обращение) у нас зарегистрировано в три ведомства: в СК, МВД и в прокуратуру", – сказала представитель главка. По ее словам, в обращении Анучин просит провести проверку в отношении автора ролика на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3 КОАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).