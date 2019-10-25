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РИА Новости

Курганская полиция начала проверку после публикации пародии на губернатора

11:08 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту публикации блогером Ильей Винштейном  видеоролика с пародией на губернатора Курганской области Вадима Шумкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Ранее Винштейн разметил в своем блоге в соцсети "ВКонтакте" ролик под названием "Закрытое совещание в кабинете Шумкова" с использованием фрагмента художественного фильма "Бункер", в котором показано совещание у Адольфа Гитлера. На видеоряд наложены субтитры, которые имитируют заседание курганского правительства.
"Мы проводим проверку по факту размещения в социальных сетях видеоролика. В рамках проверки будут произведены экспертизы и по результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказала собеседница агентства.
Обращение в правоохранительные органы с жалобой на блогера направил директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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"Официально (обращение) у нас зарегистрировано в три ведомства: в СК, МВД и в прокуратуру", – сказала представитель главка. По ее словам, в обращении Анучин просит провести проверку в отношении автора ролика на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 20.3 КОАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
Анучин – уроженец Кургана, занимал различные должности в энергокомпаниях региона. В 2016 году  был назначен на должность директора СУЭНКО – крупнейшего инвестора в сфере электроэнергетики юга Тюменской области и всего Зауралья. В заявлении, опубликованном в СМИ, он называет себя патриотом области и подчеркивает, что автор ролика намеренно унизил его земляков.
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Вадим ШумковСледственный комитет РФКурганская областьПроисшествия
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