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РИА Новости

В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту

11:06 25.10.2019
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© Фото : пресс-служба НМ ЛНРНародная милиция ЛНР
Народная милиция ЛНР
© Фото : пресс-служба НМ ЛНР
Народная милиция ЛНР . Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Беспилотник с неизвестным веществом на борту сбили в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости представитель МЧС ЛНР.
Ранее в сводке МЧС за минувшие сутки сообщалось, что местные жители обнаружили возле водоема в подконтрольном ЛНР населенном пункте Обозное у линии соприкосновения белое порошкообразное вещество.
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"Силами противовоздушной обороны республики была пресечена диверсия, направленная против мирного населения прифронтовых территорий", - сообщил представитель МЧС ЛНР, комментируя ситуацию.
Он уточнил, что в указанном районе был сбит беспилотный летательный аппарат.
"В данный момент, вещество изъято специалистами МЧС и отправлено на исследование в соответствующую лабораторию, на месте падения беспилотного летательного аппарата проведены все необходимые мероприятия по очистке местности", - дополнил представитель МЧС ЛНР.
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