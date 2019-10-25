Ростовская область соберет более 12 миллионов тонн зерна в этом году

"Ростовская область в этом году собрала самый большой урожай ранних зерновых в стране - почти 11,2 миллиона тонн. С учетом поздних зерновых в этом году в регионе будет собрано более 12 миллионов тонн зерна", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в минувшем году было собрано чуть более 11 миллионов тонн. Кроме того, по качеству урожай 2019 года на 90% состоит из продовольственной пшеницы.