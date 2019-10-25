Ростовская область соберет более 12 миллионов тонн зерна в этом году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт – РИА Новости. Хлеборобы Ростовской области в текущем году намерены собрать более 12 миллионов тонн зерна, что превысит прошлогодний показатель, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
В четверг состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
"Ростовская область в этом году собрала самый большой урожай ранних зерновых в стране - почти 11,2 миллиона тонн. С учетом поздних зерновых в этом году в регионе будет собрано более 12 миллионов тонн зерна", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в минувшем году было собрано чуть более 11 миллионов тонн. Кроме того, по качеству урожай 2019 года на 90% состоит из продовольственной пшеницы.
Ростовская область остается в числе российских лидеров агропромышленного производства. По итогам 2018 года регион занял первое место в России по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья. Было экспортировано сельхозпродукции на сумму 5,4 миллиарда долларов. Основные позиции продовольственного экспорта в регионе занимают зерновые - 3,9 миллиарда долларов.
Как ранее сообщал губернатор Василий Голубев, к 2024 году планируется увеличить объем экспорта продукции АПК более чем на треть – до 7,7 миллиарда долларов.