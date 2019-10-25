Правозащитник Крейг Мюррей: у Ассанжа налицо все симптомы жертвы пыток

Среди правозащитников возрастают опасения по поводу психического и физического состояния Джулиана Ассанжа, в то время как ведущие СМИ продолжают кампанию демонизации и обесчеловечивания Ассанжа, издеваясь над его ухудшающимся здоровьем.

Став непосредственно свидетелем слушания в Вестминстерском мировом суде, Крейг Мюррей, бывший британский посол, ставший диссидентом и правозащитником, выразил свою "крайнюю обеспокоенность" в интервью радио Sputnik

— Как события, предшествовавшие слушанию в понедельник, повлияли на физическое и психическое состояние Джулиана Ассанжа?

— Я был глубоко потрясен, увидев его в суде в понедельник. Его внешность кардинально изменилась. Он постарел лет на 20, с тех пор как я видел его в последний раз. После ареста он потерял в весе килограммов 15, если не больше, как раз за время пребывания в тюрьме Бельмарш. И это всего-то за пару месяцев. У него поредели волосы, появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения, он выглядит намного старше. Он сильно хромает, чего я не замечал раньше, до того как он попал в тюрьму.

Но более всего поражает не физическое, а его умственное состояние. Когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, он на несколько секунд задумался и с трудом вспомнил их.

Когда он попытался что-то сказать в конце заседания, когда его спросили, понимает ли он суть слушаний, он ответил отрицательно и заявил, что не может думать в таких условиях. Затем он все-таки собрался с силами и попытался сделать заявление о несправедливости судебного разбирательства и нехватке средств, предоставленных ему для подготовки своей защиты. Он изо всех сил пытался говорить, пытаясь связать воедино предложение, но не смог должным образом сформулировать и выразить свои мысли.

Знаете, это самый умный, самый красноречивый человек, которого я когда-либо встречал, доведенный государством до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой. Я был чрезвычайно обеспокоен.

— Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам пыток Нильс Мельцер в июне опубликовал статью под названием "Рассекречивание пыток над Ассанжем". Считаете ли вы, что обращение, проявляемое британскими властями по отношению к Ассанжу, следует расценивать как пытки?

— Я уверен, это квалифицируется как применение пыток. Имею в виду, я точно не знаю, что с ним творят. Знаю, что он находится в полной изоляции, за ним пристально наблюдают. Ему разрешена 45-минутная прогулка. Если его куда-то ведут, то двери других камер запирают, а людей из коридоров убирают, чтобы у Ассанжа не было контактов с другими заключенными. Во время прогулки его контакты с другими заключенными чрезвычайно ограничены и находятся под жестким контролем. Безусловно, длительное одиночное заключение само является формой пытки, но как еще над ним издеваются, я не знаю. Когда я видел в суде его физические состояние и симптомы жертвы пыток, мне трудно было поверить, что полная изоляция — это единственное, чему он подвергается.

Я чрезвычайно обеспокоен, ведь я работал с жертвами пыток. Я бывал на судах в Узбекистане, где людей подвергали жестоким пыткам, работал с выжившими после истязаний в Сьерра-Леоне и других странах и могу сказать, что увиденное мною заставило меня поверить в худшее.

Я знаю, как ведут себя люди, подвергавшиеся жестоким пыткам, и Джулиан ведет себя ровно таким же образом, как ведет себя замученная жертва. У него налицо все симптомы жертвы пыток: он дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам о пытках, сделал ровно то же самое наблюдение. Нет сомнений в правдивости, что перед нами жертва пыток.

— По словам журналиста Джона Пилгера, в Великобритании у Ассанжа все же есть проблеск надежды на справедливое судебное разбирательство, а в США — ни единого шанса. Полагаете, Великобритания проявила подобную милость к журналисту?

— Думаю, в рамках судебной практики особой разницы не существует. Стало ясно, что там нет места подлинному процессу учета обстоятельств правового характера. Проявленное отношение мировым судьей было сущим позором. В каждом конкретном случае она просто выносила решение в пользу стороны обвинения без объяснения причин и, в частности, отказалась предоставить защите еще один месяц для представления ключевых доказательств из испанского суда, опять же, без малейшего объяснения причин. К тому моменту было уже совершенно очевидно, что это полнейший фарс.

Думаю, что в Соединенных Штатах, в суде высшей инстанции, он в конечном итоге победит, поскольку Первая поправка к Конституции США — это абсолютная опора американского политического общества. И не думаю, что такие нападки на издателя за публикацию правдивой информации в конечном итоге дойдут до Верховного суда США. Однако американские тюрьмы даже хуже британских. И я практически уверен, что Джулиану не позволят дожить до своего оправдания.

— Насколько сильно вовлечена судебная система Соединенных Штатов в процесс над Ассанжем?

— Одним из самых шокирующих событий на слушаниях в понедельник было присутствие пяти представителей американского правительства. Они были допущены и сидели в зале суда сзади юристов. Они открыто давали инструкции юристам со стороны обвинения. Указания совету прокуратуры в зале суда давала не Королевская служба уголовного преследования Великобритании, а непосредственно американское правительство.

И я должен заявить, я был тому свидетелем. Во время судебного состязания со стороны обвинения пришел младший юрист. Он получал указания от американцев и передавал их старшему юристу стороны обвинения, который буквально заявил судье, что он действует "по указанию тех, что сидят сзади". Здесь важно отметить следующее: обвинение консультировалось не с британской прокуратурой, а с американским посольством. Эти консультации происходили буквально в нескольких метрах от того места, где я сидел, благодаря чему мне удалось увидеть и услышать некоторые детали. Да и сама мысль, что американские чиновники контролируют действия прокуратуры британского правительства в суде, вызывает глубокую тревогу.

В конце концов, конечно же, мировой судья беспрекословно, без объяснения причин, принимала каждый довод, высказанный стороной обвинения против защиты по каждому пункту. Принимала решение в пользу обвинения по каждому пункту и не удосуживалась хоть как-то учесть доводы защиты и дать какие-либо объяснения относительно ее решений. В сущности, мировой судья фактически получала указания непосредственно от американского правительства.

— По существу, ведь это происходит в центре внимания ведущих средств массовой информации и судебных систем многих стран. Как такие учреждения позволили процессу по делу Ассанжа проходить без надлежащему контроля?