Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T12:26Z
https://ria.ru/20191025/1560202964.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/28/1560202836_0:264:3000:1952_1036x0_80_0_0_2fc902a571a533fe1d05540fc4fee452.jpg
РИА Новости

Правозащитник Крейг Мюррей: у Ассанжа налицо все симптомы жертвы пыток

11:41 25.10.2019 (обновлено: 12:26 25.10.2019)
1411
© AFP 2019 / Carl CourtПравозащитник Крейг Мюррей
Правозащитник Крейг Мюррей
© AFP 2019 / Carl Court
Среди правозащитников возрастают опасения по поводу психического и физического состояния Джулиана Ассанжа, в то время как ведущие СМИ продолжают кампанию демонизации и обесчеловечивания Ассанжа, издеваясь над его ухудшающимся здоровьем.
Став непосредственно свидетелем слушания в Вестминстерском мировом суде, Крейг Мюррей, бывший британский посол, ставший диссидентом и правозащитником, выразил свою "крайнюю обеспокоенность" в интервью радио Sputnik.
— Как события, предшествовавшие слушанию в понедельник, повлияли на физическое и психическое состояние Джулиана Ассанжа?
Я был глубоко потрясен, увидев его в суде в понедельник. Его внешность кардинально изменилась. Он постарел лет на 20, с тех пор как я видел его в последний раз. После ареста он потерял в весе килограммов 15, если не больше, как раз за время пребывания в тюрьме Бельмарш. И это всего-то за пару месяцев. У него поредели волосы, появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения, он выглядит намного старше. Он сильно хромает, чего я не замечал раньше, до того как он попал в тюрьму.
Но более всего поражает не физическое, а его умственное состояние. Когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, он на несколько секунд задумался и с трудом вспомнил их.
Когда он попытался что-то сказать в конце заседания, когда его спросили, понимает ли он суть слушаний, он ответил отрицательно и заявил, что не может думать в таких условиях. Затем он все-таки собрался с силами и попытался сделать заявление о несправедливости судебного разбирательства и нехватке средств, предоставленных ему для подготовки своей защиты. Он изо всех сил пытался говорить, пытаясь связать воедино предложение, но не смог должным образом сформулировать и выразить свои мысли.
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа у магистратского суда лондонского района Вестминстер. 21 октября 2019
21 октября, 14:44РИА Новости
Ассанж в суде пожаловался, что плохо понимает происходящее на заседании
Знаете, это самый умный, самый красноречивый человек, которого я когда-либо встречал, доведенный государством до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой. Я был чрезвычайно обеспокоен.
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам пыток Нильс Мельцер в июне опубликовал статью под названием "Рассекречивание пыток над Ассанжем". Считаете ли вы, что обращение, проявляемое британскими властями по отношению к Ассанжу, следует расценивать как пытки?
Я уверен, это квалифицируется как применение пыток. Имею в виду, я точно не знаю, что с ним творят. Знаю, что он находится в полной изоляции, за ним пристально наблюдают. Ему разрешена 45-минутная прогулка. Если его куда-то ведут, то двери других камер запирают, а людей из коридоров убирают, чтобы у Ассанжа не было контактов с другими заключенными. Во время прогулки его контакты с другими заключенными чрезвычайно ограничены и находятся под жестким контролем. Безусловно, длительное одиночное заключение само является формой пытки, но как еще над ним издеваются, я не знаю. Когда я видел в суде его физические состояние и симптомы жертвы пыток, мне трудно было поверить, что полная изоляция — это единственное, чему он подвергается.
Я чрезвычайно обеспокоен, ведь я работал с жертвами пыток. Я бывал на судах в Узбекистане, где людей подвергали жестоким пыткам, работал с выжившими после истязаний в Сьерра-Леоне и других странах и могу сказать, что увиденное мною заставило меня поверить в худшее.
Я знаю, как ведут себя люди, подвергавшиеся жестоким пыткам, и Джулиан ведет себя ровно таким же образом, как ведет себя замученная жертва. У него налицо все симптомы жертвы пыток: он дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросам о пытках, сделал ровно то же самое наблюдение. Нет сомнений в правдивости, что перед нами жертва пыток.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
18 октября, 08:00РИА Новости
Пока Ассанж ждет американского правосудия, в Британии его пытают
— По словам журналиста Джона Пилгера, в Великобритании у Ассанжа все же есть проблеск надежды на справедливое судебное разбирательство, а в США — ни единого шанса. Полагаете, Великобритания проявила подобную милость к журналисту?
Думаю, в рамках судебной практики особой разницы не существует. Стало ясно, что там нет места подлинному процессу учета обстоятельств правового характера. Проявленное отношение мировым судьей было сущим позором. В каждом конкретном случае она просто выносила решение в пользу стороны обвинения без объяснения причин и, в частности, отказалась предоставить защите еще один месяц для представления ключевых доказательств из испанского суда, опять же, без малейшего объяснения причин. К тому моменту было уже совершенно очевидно, что это полнейший фарс.
Думаю, что в Соединенных Штатах, в суде высшей инстанции, он в конечном итоге победит, поскольку Первая поправка к Конституции США — это абсолютная опора американского политического общества. И не думаю, что такие нападки на издателя за публикацию правдивой информации в конечном итоге дойдут до Верховного суда США. Однако американские тюрьмы даже хуже британских. И я практически уверен, что Джулиану не позволят дожить до своего оправдания.
Насколько сильно вовлечена судебная система Соединенных Штатов в процесс над Ассанжем?
— Одним из самых шокирующих событий на слушаниях в понедельник было присутствие пяти представителей американского правительства. Они были допущены и сидели в зале суда сзади юристов. Они открыто давали инструкции юристам со стороны обвинения. Указания совету прокуратуры в зале суда давала не Королевская служба уголовного преследования Великобритании, а непосредственно американское правительство.
И я должен заявить, я был тому свидетелем. Во время судебного состязания со стороны обвинения пришел младший юрист. Он получал указания от американцев и передавал их старшему юристу стороны обвинения, который буквально заявил судье, что он действует "по указанию тех, что сидят сзади". Здесь важно отметить следующее: обвинение консультировалось не с британской прокуратурой, а с американским посольством. Эти консультации происходили буквально в нескольких метрах от того места, где я сидел, благодаря чему мне удалось увидеть и услышать некоторые детали. Да и сама мысль, что американские чиновники контролируют действия прокуратуры британского правительства в суде, вызывает глубокую тревогу.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
16 октября, 08:21РИА Новости
ООН: заинтересованные страны отказались расследовать пытки над Ассанжем
В конце концов, конечно же, мировой судья беспрекословно, без объяснения причин, принимала каждый довод, высказанный стороной обвинения против защиты по каждому пункту. Принимала решение в пользу обвинения по каждому пункту и не удосуживалась хоть как-то учесть доводы защиты и дать какие-либо объяснения относительно ее решений. В сущности, мировой судья фактически получала указания непосредственно от американского правительства.
По существу, ведь это происходит в центре внимания ведущих средств массовой информации и судебных систем многих стран. Как такие учреждения позволили процессу по делу Ассанжа проходить без надлежащему контроля?
Во многом это связано с длительностью процесса, демонизацией Джулиана Ассанжа на протяжении десятилетия. Если учитывать обвинения, выдвинутые против него в Швеции, демонизацию его личности средствами массовой информации до такой крайней степени, то для людей — и представителей среднего класса, и журналистов, пораженных так называемым либеральным обществом, — его фигура олицетворяет объект ненависти. Их не заботит, что он подвергается пыткам, и они безумно рады его уничтожению, даже если это влечет за собой разрушение свободы СМИ. Я нахожу это абсолютно уникальным. И безусловно, Джулиан был прав. Он все время твердил, что причина, по которой он вошел в эквадорское посольство, была не в том, что он не хотел ехать в Швецию, а в том, что он боялся экстрадиции в Соединенные Штаты. Теперь, когда он был взят под стражу, шведские обвинения испарились. Запрос об экстрадиции из Швеции исчез. И единственное, что было процитировано в суде, должен ли он быть экстрадирован в Соединенные Штаты за публикацию секретов о военных преступлениях в Ираке и Афганской войне, а также за публикацию американских дипломатических телеграмм, переданных ему Челси Мэннингом. Вот вам и доказательство, что это правда. Шведские обвинения всегда были лишь ширмой, надуманной историей. Они никогда не были серьезными. Это было необходимо, чтобы взять его под стражу и отправить в Соединенные Штаты. А неспособность британских СМИ признать это и устранить демонизацию Джулиана и честно сообщить о происходящем — это абсолютный позор. Меня удивляет, что ведущие средства массовой информации вообще ничего не сообщают о том, что произошло в зале суда в понедельник.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
29 сентября, 23:07РИА Новости
Отец Ассанжа обвинил британскую тюрьму в истязаниях сына
60014444
Обсудить 2
Крейг МюррейSputnikДжулиан АссанжИнтервью - АвторыВ мире
Рекомендуем
Актер Сергей Сивохо
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
РИА
Новости
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Лента
новостей
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
"Штатам указали на дверь": как Россия и Турция решили сирийский вопрос
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Бронеавтомобили российской военной полиции на сирийско-турецкой границе
Песков прокомментировал ситуацию на границе Сирии
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки "Газпрома"
Здание Банка Англии в Лондоне
США ждет "финансовый армагеддон"
Участники согласованного митинга против регулирования интернет-отрасли. 10 марта 2019
Рунет гибнет как никогда раньше
Интернет-магазин Google Play, русскоязычная версия
Миллионы пользователей Android стали жертвами кибератаки в Google Play
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
18:35В Калининграде будут судить мужчину, оскорбившего прокурора
Лента новостейМолния