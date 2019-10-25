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РИА Новости

Москалькова: по линии омбудсмена было сделано все для возвращения Бутиной

10:55 25.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что россиянка Мария Бутина, находящаяся в заключении в США, после освобождения вернется в Россию 26 октября: по линии омбудсмена для ее освобождения были направлены обращения практически во все международные организации.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. Как сообщил ранее РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл, при оптимальном раскладе Бутина может прилететь в Москву уже в субботу, 26 октября.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
10:46РИА Новости
Адвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США
"Завтра на Родину вернется Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь. Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии... Благодаря совместным усилиям органов власти, правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию", - приводит пресс-служба омбудсмена слова Москальковой.
Она добавила, что по линии уполномоченного были направлены обращения практически во все международные организации - к генсеку Совета Европы, в ОБСЕ, к Верховному Комиссару ООН по правам человека - об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям.
Мария Бутина
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"Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей США", - заключила Москалькова.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной была 5 ноября.
Мария Бутина
00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаТатьяна МоскальковаРоссияСШАВ мире
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