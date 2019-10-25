Москалькова: по линии омбудсмена было сделано все для возвращения Бутиной

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила информацию о том, что россиянка Мария Бутина, находящаяся в заключении в США, после освобождения вернется в Россию 26 октября: по линии омбудсмена для ее освобождения были направлены обращения практически во все международные организации.

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. Как сообщил ранее РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл, при оптимальном раскладе Бутина может прилететь в Москву уже в субботу, 26 октября.

"Завтра на Родину вернется Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь. Вся страна следила за ситуацией, многие боролись за судьбу Марии... Благодаря совместным усилиям органов власти, правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию", - приводит пресс-служба омбудсмена слова Москальковой.

Она добавила, что по линии уполномоченного были направлены обращения практически во все международные организации - к генсеку Совета Европы, в ОБСЕ, к Верховному Комиссару ООН по правам человека - об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям.

"Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей США", - заключила Москалькова.