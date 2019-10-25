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РИА Новости
Партнерский материал

Futuremed 2019: новая реальность ближе, чем мы думаем

12:42 25.10.2019 (обновлено: 14:27 25.10.2019)
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© Фото : пресс-служба компании «Инвитро»Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
© Фото : пресс-служба компании «Инвитро»
Нужно учиться жить в новой реальности, она ближе, чем мы думаем. Таким выводом 18 октября в Санкт-Петербурге завершилась работа крупнейшей научно-технической конференции Futuremed 2019. Тезис озвучил Сергей Филонович, профессор, декан Высшей школы менеджмента (НИУ ВШЭ), ставший одним из ключевых спикеров конференции. Мероприятие, которое проводится четвертый год подряд, в этот раз собрало рекордное число гостей, его посетили более 600 человек. С яркими докладами выступили 26 ведущих экспертов из различных сфер российской медицинской науки и индустрии.
Генеральным партнером конференции, по традиции, выступил "Инвитро", крупнейший частный российский холдинг, специализирующийся на лабораторной диагностике и медицинских услугах.
В этом году организаторы значительно расширили темы конференции, сделав их ближе и интереснее для самой широкой аудитории. Так, вместе с традиционными научными темами, на конференции обсуждалось внедрение роботов и биопротезов, а также вопрос адаптации детской психики к новым реалиям цифрового мира. Новые для Futuremed темы были с большим интересом восприняты гостями, и это не случайно, поскольку всем интересно, в каком мире мы будем жить уже завтра.
© Фото : пресс-служба компании "Инвитро"Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
© Фото : пресс-служба компании "Инвитро"
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Futuremed стартовала с дискуссии на одну из самых острых тем современного здравоохранения - "Конец эпохи антибиотиков". "К 2050 году резистентность к антибиотикам станет глобальной проблемой, от которой будет умирать столько же людей, сколько сегодня гибнет от онкологии", - отметил в своем выступлении Борис Ходанович, директор госпитального бизнес-подразделения Pfizer в регионе "Евразия и Прибалтика". Коллеги по секции со спикером согласились. По мнению докладчиков, с каждым годом системе здравоохранения все сложнее справляться с мутирующими микроорганизмами и ждать универсального препарата, который будет эффективен против всех болезней, не приходится.
Выход - в контролируемом применении антибиотиков, вакцинации населения и, конечно, в точной диагностике заболеваний. Тест, позволяющий отличить бактериальные инфекции от других воспалительных процессов, уже применяется в лабораторной диагностике. Речь идет об определении уровня прокальцитонина в крови. Наталья Колесникова, медицинский директор ИНВИТРО врач-пульмонолог, член Американской коллегии врачей, отметила: "Инфекции нижних дыхательных путей – одна из самых распространенных причин назначения антибиотиков в мире. К сожалению, в 35-85% случаев антибиотики назначаются без показаний. Массовое применение прокальцитонина логично приведет к уменьшению нерационального использования препаратов и уменьшит развитие резистентности к антибиотикам".
Широкий резонанс получили выступления в блоке "Новые возможности трансплантологии и биопечати". Одну из ведущих позиций в этой сфере занимает российская компания 3D Bioprinting Solutions. Российские специалисты отметили, что уже в 2030 году возможна биопечать паренхиматозных органов (печень, селезенка и другие). Юсеф Хесуани, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions, подчеркивает: "Технология новая, в первую очередь, нужно доказать, что она безопасна, потом должны пройти необходимые клинические испытания. При этом вполне возможно, что некоторые системы биопечати появятся в условиях операционных даже раньше этого срока".
© Фото : пресс-служба компании "Инвитро"Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
© Фото : пресс-служба компании "Инвитро"
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Большая часть конференции была посвящена техническим инновациям: робототехнике, кибернетическим системам, искусственному интеллекту. Однако в стороне не остались и порожденные технологическим прогрессом проблемы. Так, в блоке "До чего доведет нас доктор Instagram" клиницисты отметили, что с каждым годом сталкиваются со все большим количеством жертв информационных технологий.
Рассказывает Алексей Кащеев, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук: "Ко мне обратилась пациентка К.: на момент осмотра – паралич ноги, отсутствие чувствительности. В течение длительного времени эта пациентка лечилась при помощи методов биохакинга. Она вырастила огромную менингиому пока принимала различные БАДы по совету одного из интернет-врачей. Через сутки после операции у нее задвигался палец, через 3 месяца она ходит, но не более того. Кроме как с ходунками, она больше ходить не будет".
Тем не менее, как отметил другой участник блока Евгений Паперный, руководитель проектов "Здоровье.Mail.ru", "Дети.Mail.ru", в условиях текущей тотальной открытости информации у пациента сегодня есть хорошая возможность оценить экспертизу и подход к терапии того или иного специалиста. Евгений отметил: "На каждого псевдоэксперта приходится свой прекрасный специалист из сферы доказательной медицины, который не менее популярен и имеет не меньше последователей".
Одна из самых ярких тем конференции была посвящена проблеме восприятия детьми новой, меняющейся реальности. Участники дискуссии "Дети в новой реальности" сошлись во мнении, что стремительно возросшая скорость воздействия внешних факторов на организм и психику ребенка носит зачастую непредсказуемый характер. Так, известный врач-педиатр Федор Катасонов отметил, что сегодня изменилась сама структура детских заболеваний, на смену инфекционным болезням, ранее представлявшим основную угрозу для юных пациентов, пришли бронхиальная астма, аллергии, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также расстройства аутического спектра. По мнению психолога Ирины Млодик, самым важным аспектом в отношениях между родителями и детьми, условием, которое поможет им успешно адаптироваться к новым вызовам, является взаимопонимание и взаимное уважение. Как следствие, эффективная работа со стороны взрослого со своими тревогами, ожиданиями и страхами, поможет детям расти гармоничными и спокойными.
© Фото : пресс-служба компании "Инвитро"Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
© Фото : пресс-служба компании "Инвитро"
Научно-техническая конференция Futuremed 2019
Заключительным выводом Futuremed 2019 стало резюме профессора Сергея Филоновича, декана Высшей школы менеджмента (НИУ ВШЭ): человечеству еще только предстоит учиться жить в высокотехнологичном мире. Так, Сергей в своем выступлении отметил: "Какие навыки нужны человеку для продуктивного существования в цифровом мире? Парадокс, но, чтобы сохранить человеческую сущность, нам придется все больше развивать грамотность, в том числе и технологическую. Но, чтобы оставаться человеком, нужно развиваться интеллектуально и эмоционально. Нам нужно делать акцент на том, чего еще долго не смогут делать машины. И нужно делать особый акцент на том, чего машины не смогут сделать никогда. Нам всем нужно учиться жить в новой реальности, она гораздо ближе, чем мы думаем".
Также на конференции выступили видные представители врачебного сообщества, среди которых - невролог, автор серии книг "Модицина" Никита Жуков, директор медицинского департамента группы компаний "Р-Фарм" Михаил Самсонов, директор по развитию лаборатории 3D Bioprinting Solutions Дмитрий Фадин, пользователь бионических протезов рук, популяризатор современного протезирования Константин Дебликов, заместитель генерального директора SAP CIS Денис Шувалов, художественный руководитель АНО "Упсала-Цирк" Лариса Афанасьева и другие.
Информационную поддержку конференции Futuremed 2019 оказали РИА Новости, а также профессиональные отраслевые издания – "Медицинский вестник", Consilium Medicum, "Фармацевтический вестник", Remedium, Медпульс, РМЖ, федеральный медиахолдинг 1st Media Invest и другие.
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FuturemedЗдоровье - Общество
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