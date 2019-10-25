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РИА Новости

В Тюменской области зафиксировали новые случаи "гаффской болезни"

10:43 25.10.2019 (обновлено: 10:44 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Ранее ведомство сообщало, что в двух больницах Тюменской области находятся восемь человек из деревни Ачиры, состояние двоих оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.
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"Вчера были доставлены вертолетом санавиации два человека, которые почувствовали недомогание. По первичным анализам отклонения выявлены не были, но диагностика и наблюдение еще продолжается, они чувствуют себя хорошо", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что все десять пациентов из деревни Ачиры находятся в Областной клинической больнице №1 Тюмени. Восемь человек получают лечение в отделении токсикологии: двое – в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, шестеро – в удовлетворительном состоянии. Еще двое по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
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"Учитывая, что населенный пункт локальный, он отрезан от большой земли, жители начали переживать за свое самочувствие. В связи с этим было принято решение вылететь сегодня медицинской бригадой для забора анализов у всех жителей в качестве скрининга. За дальнейшим состоянием здоровья населения будет наблюдать медицинский работник", – подчеркнула представитель департамента здравоохранения.
Гаффская болезнь - острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности, окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека - острые мышечные боли. При тяжелом течение болезнь поражает сердце и почки.
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Здоровье - ОбществоТюменская областьРоссияПроисшествия
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