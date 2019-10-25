В Тюменской области зафиксировали новые случаи "гаффской болезни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее ведомство сообщало, что в двух больницах Тюменской области находятся восемь человек из деревни Ачиры, состояние двоих оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

"Вчера были доставлены вертолетом санавиации два человека, которые почувствовали недомогание. По первичным анализам отклонения выявлены не были, но диагностика и наблюдение еще продолжается, они чувствуют себя хорошо", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что все десять пациентов из деревни Ачиры находятся в Областной клинической больнице №1 Тюмени. Восемь человек получают лечение в отделении токсикологии: двое – в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, шестеро – в удовлетворительном состоянии. Еще двое по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

"Учитывая, что населенный пункт локальный, он отрезан от большой земли, жители начали переживать за свое самочувствие. В связи с этим было принято решение вылететь сегодня медицинской бригадой для забора анализов у всех жителей в качестве скрининга. За дальнейшим состоянием здоровья населения будет наблюдать медицинский работник", – подчеркнула представитель департамента здравоохранения.