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РИА Новости

В Сибири проверят работу чиновников после наводнений и пожаров

10:32 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЛесной пожар в Сибири
Лесной пожар в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
ОМСК, 25 окт – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев ждет, когда следствие оценит с правовой точки зрения работу сибирских чиновников, допустивших в этом году масштабные наводнения и лесные пожары.
Выступая в пятницу на совещании в Омске, Патрушев отметил, что в нынешнем году в СФО не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, в результате которых погибли люди и был нанесен "огромный материальный ущерб".
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"Речь в первую очередь идет о наводнениях, лесных пожарах, произошедших в Иркутской области и Красноярском крае. Следствию еще предстоит дать правовую оценку действий должностных лиц, наделенных соответствующими полномочиями", - отметил Патрушев.
Масштабные лесные пожары бушевали в Сибири летом нынешнего года. Огонь на пике охватывал более 3 миллионов гектаров, в ряде регионов вводили режим чрезвычайной ситуации, пришлось привлекать и военных.
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Удар в этом году нанесла и водная стихия. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение - погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, так или иначе это затронуло более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой оказались затопленными дома в девяти населенных пунктах.
А в минувшую субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа - погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуПаводок в Иркутской областиКрасноярский крайИркутская областьНиколай ПатрушевПроисшествия
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