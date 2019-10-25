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РИА Новости

Почти 770 человек получили помощь психологов после ЧП с прорывом дамбы

10:31 25.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 770 человек обратились за помощью к психологам МЧС по телефону горячей линии после разрушения каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"За минувшие сутки помощь психологов получили 12 человек, всего с начала работы телефона горячей линии - 761 человек", - сказал собеседник агентства.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
10:12РИА Новости
Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФМЧС РФКрасноярский крайПроисшествия
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