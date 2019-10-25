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РИА Новости
Культура

Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

10:30 25.10.2019 (обновлено: 11:58 25.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У жителей Африки есть множество стереотипов о России, в том числе о климате и суровых людях. Об этом заявил певец и шоумен Пьер Нарцисс в интервью радиостанции "Говорит Москва".
"Есть стереотипы, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят. Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать", — пояснил артист.
По его словам, отношение русских к африканцам также изменилось в лучшую сторону. Когда он только приехал в Россию в 1996 году, после учебы сразу шел в общежитие. Теперь нападения на иностранцев стали редкими, и его друзья могут свободно гулять по городу.
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Вчера, 18:00РИА Новости
Сиханизо Дламини: Россия – это Африка, которой мы хотим быть
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Обсудить 9
КультураШоу-бизнесАфрикаРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Ничего не умеют, кроме как стрелять ракетами" Это они там в африке покупают всё готовенькое что сделал европейский человек, а у нас эти ракеты ещё сделать надо, спасибо советской науке и власти которые добились этого и ещё шатко-валко держится.
25 октября, 10:33
ИРИван Русский
2200005
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