Пьер Нарцисс рассказал о стереотипах африканцев о России

"Есть стереотипы, что там холодно, что там суровые люди, что там страшно, не умеют ничего, кроме как стрелять ракетами, что медведи по улицам ходят. Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать", — пояснил артист.