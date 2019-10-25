Президент ЦАР попросил о полном снятии действующего оружейного эмбарго

СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Центральноафриканская Республика просит полностью снять действующее в отношении страны оружейное эмбарго, заявил в интервью РИА Новости президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
"Недавнее развитие событий привело к облегчению ситуации, но нам не нужно облегчение. Полное снятие эмбарго позволит нашим военным выполнять свою миссию. Речь идет о национальной армии, легитимных войсках страны, призванных защищать народ и учреждения. Наша армия нуждается во всех ресурсах для осуществления этой задачи", - сказал он.
По его словам, сейчас незаконные группировке в ЦАР зачастую вооружены лучше, чем национальная армия.
"Мы просим полного снятия эмбарго в отношении сил обороны и безопасности, обучением которых занимается международное сообщество", - отметил Туадера.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.
Совбез ООН в начале 2019 года единогласно проголосовал за продление санкций в отношении Центральноафриканской республики до 31 января 2020 года. Текст резолюции предусматривает, что мандат группы экспертов, оказывающей помощь Комитету по санкциям в отношении ЦАР, продлен до 29 февраля 2020 года.