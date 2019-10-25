Президент ЦАР попросил о полном снятии действующего оружейного эмбарго

"Недавнее развитие событий привело к облегчению ситуации, но нам не нужно облегчение. Полное снятие эмбарго позволит нашим военным выполнять свою миссию. Речь идет о национальной армии, легитимных войсках страны, призванных защищать народ и учреждения. Наша армия нуждается во всех ресурсах для осуществления этой задачи", - сказал он.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Совбез ООН впервые ввел общее и полное эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, которая подразумевает, что ни одна страна-член ООН не может поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении ее граждан, или посылать туда наемников. Позднее к оружейному эмбарго добавились запрет на поездки физических лиц и замораживание активов физических и юридических лиц, список которых устанавливает комитет по санкциям.