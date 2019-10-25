ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.

"Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности", — сказал он.

О том, что в республике может появиться российская военная база, говорила в январе министр обороны Мари Ноэль Койяра. По ее словам, это возможно в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве, которое Россия и ЦАР подписали в августе 2018-го.

Сейчас в стране действует центр в Беренго, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.