ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.
"Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности", — сказал он.
О том, что в республике может появиться российская военная база, говорила в январе министр обороны Мари Ноэль Койяра. По ее словам, это возможно в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве, которое Россия и ЦАР подписали в августе 2018-го.
Сейчас в стране действует центр в Беренго, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Только в начале этого года Туадера и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту. В частности, должны быть проведены свободные выборы, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий и политических движений, а также создать условия для возвращения беженцев.