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РИА Новости

ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы

10:22 25.10.2019 (обновлено: 12:17 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
СОЧИ, 25 окт — РИА Новости. Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания российской военной базы, заявил в интервью РИА Новости президент Фостен-Арканж Туадера.

"Мы продолжаем работать с национальным Министерством обороны и с Министерством обороны России над этим вопросом, чтобы изучить возможности", — сказал он.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
10:19Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Президент ЦАР заявил, что сотрудничество с Россией должно расширяться
О том, что в республике может появиться российская военная база, говорила в январе министр обороны Мари Ноэль Койяра. По ее словам, это возможно в рамках межправительственного соглашения о военном сотрудничестве, которое Россия и ЦАР подписали в августе 2018-го.
Сейчас в стране действует центр в Беренго, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Только в начале этого года Туадера и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту. В частности, должны быть проведены свободные выборы, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий и политических движений, а также создать условия для возвращения беженцев.
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Фостен-Арканж ТуадераЦАРРоссияВ мире
Популярные комментарии
А тем временем разработана новая система накоплений пенсий, чтоб профинансировать эту военную базу из средств простых россиян.
25 октября, 12:06
ПСПетр Симонов
613241117
Почему нет? Место хорошее, даже очень Бог в помощь.
25 октября, 10:35
lyuda.terenteva.55
107510035
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