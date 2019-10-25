В ДНР не видят намерений Киева выполнять минские соглашения

ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не видит со стороны Киева намерений выполнять пункты минских соглашений по Донбассу.
"Увы, только всеобъемлющее выполнение, как это прописано в пунктах, может привести к положительной динамике и миру в целом. Но со стороны Украины мы не видим ни малейшего намека на то, что они собираются и будут выполнять минские соглашения", - сказал Пушилин.
22 октября, 20:48Сказано в эфиреПолитолог: у Европы есть хороший повод надавить на ЗеленскогоМИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, необходимо также, чтобы четко прозвучали условия для проведения "нормандского саммита".
Он отметил, что ДНР в свою очередь не только готова к полному выполнению Комплекса мер, но и делает для этого все возможные шаги.
"Мы не то что готовы, а регулярно об этом заявляем, об этом говорят наши представители на переговорах в Минске. Более того, с нашей стороны есть все необходимые шаги. То есть мы исходим из того, что минский процесс и минская площадка как таковая должны способствовать мирному урегулированию конфликта. Пока альтернативы мы не видим, но тем не менее Украина считает по-другому.
16 октября, 08:58Сказано в эфире"Киев мечется". Эксперты оценили новые условия властей Украины по ДонбассуКиев пойдет на выполнение Минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР, заявила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу. Эксперты в эфире радио Sputnik объяснили, о чем говорят эти требования.