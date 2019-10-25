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РИА Новости

В ДНР не видят намерений Киева выполнять минские соглашения

10:20 25.10.2019 (обновлено: 11:17 25.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил РИА Новости, что не видит со стороны Киева намерений выполнять пункты минских соглашений по Донбассу.
"Увы, только всеобъемлющее выполнение, как это прописано в пунктах, может привести к положительной динамике и миру в целом. Но со стороны Украины мы не видим ни малейшего намека на то, что они собираются и будут выполнять минские соглашения", - сказал Пушилин.
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Он отметил, что ДНР в свою очередь не только готова к полному выполнению Комплекса мер, но и делает для этого все возможные шаги.
"Мы не то что готовы, а регулярно об этом заявляем, об этом говорят наши представители на переговорах в Минске. Более того, с нашей стороны есть все необходимые шаги. То есть мы исходим из того, что минский процесс и минская площадка как таковая должны способствовать мирному урегулированию конфликта. Пока альтернативы мы не видим, но тем не менее Украина считает по-другому.
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Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
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