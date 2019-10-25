Президент ЦАР заявил, что сотрудничество с Россией должно расширяться

"Я думаю, что взаимодействие с РФ должно расширяться… Мы бы просили о помощи России в сельскохозяйственной отрасли, в образовании. Президент Путин согласился, чтобы университеты и образовательные центры РФ принимали студентов из ЦАР", - рассказал он.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Только в начале 2019 года Туадера и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны договорились, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.