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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент ЦАР заявил, что сотрудничество с Россией должно расширяться

10:19 25.10.2019 (обновлено: 11:20 25.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и ЦАР должно расширяться, заявил в интервью РИА Новости президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера.
"Я думаю, что взаимодействие с РФ должно расширяться… Мы бы просили о помощи России в сельскохозяйственной отрасли, в образовании. Президент Путин согласился, чтобы университеты и образовательные центры РФ принимали студентов из ЦАР", - рассказал он.
Туадера также подчеркнул, что "российские инвесторы в ЦАР имеют много возможностей".
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Только в начале 2019 года Туадера и представители вооруженных группировок подписали мирное соглашение, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны договорились, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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