Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T11:48Z
https://ria.ru/20191025/1560200868.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9278b0fad5a704596c7151e5861850cf.jpg
РИА Новости

Патрушев: зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

10:17 25.10.2019 (обновлено: 11:48 25.10.2019)
5111
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ОМСК, 25 окт — РИА Новости. Зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной системе России, чтобы совершать массированные кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры <...>, что создает реальные угрозы национальной безопасности", — отметил он на совещании в Омске.

Патрушев раскритиковал ситуацию с кибербезопасностью в Сибири, отметив, что часть важных объектов остается незащищенной.
"Несмотря на то что в целом необходимые условия <...> созданы, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. <...> Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь и энергетика", — пояснил он.
По мнению секретаря Совбеза, в этих областях, в частности, недостаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.
Программирование
30 сентября, 03:40РИА Новости
В России разработали защиту для судов и морской инфраструктуры от кибератак
Информационная защищенность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особые риски, по мнению специалистов, несет объединение хакерских структур с террористами. Такие "тандемы" могут использоваться для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения. Это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.
Понятие "критическая инфраструктура" появилось в российском законодательстве несколько лет назад. К нему относится совокупность автоматизированных систем управления производственными процессами, обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Стабильность их работы критически важна для нормального функционирования государства.
С каждым годом количество кибератак на госорганы растет. По данным Всемирного экономического форума, в 2018 году потери от кибератак в мире составили порядка триллиона долларов. "Если не принимать эффективных мер, ущерб будет еще больше", — отмечал Владимир Путин.
Кибербезопасность
14 сентября, 00:21РИА Новости
Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
27846908
Обсудить 6
Николай ПатрушевРоссияБезопасность
Популярные комментарии
А в итоге сделают Россию ещё сильнее... Предупреждён значит вооружён...
25 октября, 10:47
Один Скандинавский
610003
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Лента
новостей
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Актер Сергей Сивохо
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Спасская башня Московского Кремля
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:12Военная полиция России провела новое патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния