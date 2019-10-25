Патрушев: зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

ОМСК, 25 окт — РИА Новости. Зарубежные спецслужбы ведут работу по выявлению слабых мест в информационной системе России, чтобы совершать массированные кибератаки, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Основными целями для оказания вредоносного воздействия остаются объекты критической информационной инфраструктуры <...>, что создает реальные угрозы национальной безопасности", — отметил он на совещании в Омске.

Патрушев раскритиковал ситуацию с кибербезопасностью в Сибири, отметив, что часть важных объектов остается незащищенной.

"Несмотря на то что в целом необходимые условия <...> созданы, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. <...> Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь и энергетика", — пояснил он.

По мнению секретаря Совбеза, в этих областях, в частности, недостаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.

Информационная защищенность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особые риски, по мнению специалистов, несет объединение хакерских структур с террористами. Такие "тандемы" могут использоваться для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения. Это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.

Понятие "критическая инфраструктура" появилось в российском законодательстве несколько лет назад. К нему относится совокупность автоматизированных систем управления производственными процессами, обеспечения обороноспособности и безопасности страны. Стабильность их работы критически важна для нормального функционирования государства.