Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров

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Посмотрим Отмечаем Хэллоуин за просмотром необычных хорроров

Классические ужастики с чудищами, резкими криками и литрами крови вызвали эффект привыкания и больше не пугают. Теперь киноделы пытаются вызвать у зрителей ужас другим: тусклыми цветами, психологическим напряжением, галлюциногенным искажением картинки, тревогой перед чем-то неизвестным. 5 нетипичных ужастиков, от которых вам долго будет не по себе.