Аваков вступился за "Азов", который в США обвинили в терроризме

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций. Об этом он заявил во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куин.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" <…> является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего в сознании международных партнеров", — цитирует министра пресс-служба его ведомства.

Он добавил, что это также и попытка "спровоцировать кризис в отношениях с союзниками" и ослабить позицию Украины в мире. По мнению Авакова, "Азов" якобы пытаются остановить из-за его "боевой эффективности".

"Азов" — один из "добровольческих батальонов", которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что на Украине не должно быть незаконных вооруженных формирований, и добровольцам предложили вступить в ряды Вооруженных сил.

В конце прошлой недели конгрессмены во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" не включен в список иностранных террористических организаций. Как отмечалось в письме, это формирование открыто принимает в свои ряды неонацистов. Конгрессмены напомнили, что ООН установила причастность "Азова" к нарушениям прав человека и пыткам, а конгресс США отдельным указом запретил поставлять полку оружие.