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РИА Новости

Аваков вступился за "Азов", который в США обвинили в терроризме

10:13 25.10.2019 (обновлено: 17:07 25.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Азов"
Бойцы батальона Азов
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Бойцы батальона "Азов". Архивное фото
КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций. Об этом он заявил во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куин.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" <…> является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего в сознании международных партнеров", — цитирует министра пресс-служба его ведомства.

Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве. 2014 год
Вчера, 09:06Сказано в эфире
Бойцов "Азова" в США пока не признали террористами. Но сигнал Киеву посланЖелание конгрессменов включить "Азов" в список террористических организаций заслуживает внимания, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Своим прогнозом по поводу развития ситуации поделился в эфире радио Sputnik политолог Владислав Ганжара.
Он добавил, что это также и попытка "спровоцировать кризис в отношениях с союзниками" и ослабить позицию Украины в мире. По мнению Авакова, "Азов" якобы пытаются остановить из-за его "боевой эффективности".
"Азов" — один из "добровольческих батальонов", которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже Киев заявил, что на Украине не должно быть незаконных вооруженных формирований, и добровольцам предложили вступить в ряды Вооруженных сил.
В конце прошлой недели конгрессмены во главе с Максом Роузом обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" не включен в список иностранных террористических организаций. Как отмечалось в письме, это формирование открыто принимает в свои ряды неонацистов. Конгрессмены напомнили, что ООН установила причастность "Азова" к нарушениям прав человека и пыткам, а конгресс США отдельным указом запретил поставлять полку оружие.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание"и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Бойцы батальона Азов приняли присягу в Киеве. 2014 год
7 октября, 13:15Сказано в эфире
Эксперт о заявлении радикалов по Донбассу: возможно, это не пустая бравадаБойцы полка "Азов" заняли село Золотое в Донбассе перед отводом войск, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала политолог Наталья Макеева.
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Майк ПомпеоАрсен АваковСледственный комитет РФМВД УкраиныСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Их нужно судить
25 октября, 10:28
On Line
2710004
Их просто не надо брать в плен. Пусть "сверху глядят" на происходящее. Если там их примут.
25 октября, 11:26
Вячеслав Гаджиев
1410003
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