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РИА Новости

Патрушев назвал ЧП с прорывом дамбы следствием безответственности

10:12 25.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Недавний прорыв дамб в Красноярском крае, повлекший человеческие жертвы, стал следствием безответственного отношения должностных лиц к вопросам прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Выступая в пятницу в Омске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Сибирском федеральном округе, Патрушев отметил, что в нынешнем году в СФО не удалось предотвратить последствия разрушительных природных явлений, повлекших человеческие жертвы и значительный материальный ущерб.
"Уже сейчас очевидно, что подобные чрезвычайные ситуации часто являются следствием формального подхода к выполнению поставленных задач, отсутствием четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций… Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", - сказал он.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
Вчера, 14:13РИА Новости
Роскосмос ведет съемку со спутников места ЧП с дамбами в Красноярском крае
Утром 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет РФКрасноярский крайНиколай ПатрушевПроисшествия
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Роскосмос ведет съемку со спутников места ЧП с дамбами в Красноярском крае
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