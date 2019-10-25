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РИА Новости
Культура

Премьера "Дон Кихота" в хореографии Нуреева пройдет в театре Станиславского

10:46 25.10.2019
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© AP Photo / Peter SouthwickРудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции "Дон Кихот"
Рудольф Нуреев руководит Бостонским балетом на репетиции Дон Кихот
© AP Photo / Peter Southwick
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко показывает в пятницу громкую премьеру - впервые на российской сцене можно увидеть знаменитый балет Минкуса "Дон Кихот" в хореографии Рудольфа Нуреева, сообщили в пресс-службе театра.
Восстанавливал версию Нуреева в Музыкальном театре ученик легендарного танцовщика, художественный руководитель балета Лоран Илер, с солистами по его приглашению работала экс-этуаль Парижской оперы Изабель Герен.
Редакция Нуреева основывается на хореографии Александра Горского, который в свою очередь ставил свой спектакль по мотивам балета Мариуса Петипа. Нуреев танцевал эту версию в Кировском театре в 1959-60 годах. Отталкиваясь от этого спектакля, он вносил в постановку изменения собственного сочинения, как впоследствии делал во всех своих редакциях балетов Петипа.
"То, что мы представляем сегодня в Музыкальном театре - это действительно оригинальный текст Нуреева, ничего не было адаптировано, ни одно движение не изменено, - сказал Илер накануне премьеры. – И я думаю, что Рудольф был бы очень недоволен, если бы мы что-то поменяли".
По словам худрука, он горд, что может показать русской публике один из лучших балетов Нуреева. "Рудольф почитал Мариуса Петипа и видел "Дон Кихот" именно как классический балет, который должен быть хорошо сконструированным и продуманным. Балет Нуреева - очень благородный, элегантный и очень сложный. Совокупность всех этих черт и делает его невероятно интересным", - отметил Лоран. Он подчеркнул, что этот балет требует очень серьезной работы. И артисты Музыкального театра с этим отлично справляются, чему он рад.
Афиша балета Нуреев
17 июня, 09:46Радио Sputnik
Рудольф Нуреев. Вся жизнь в танце и путь к свободеСоветский, британский и французский артист балета и балетмейстер, солист. В 1961 году после окончания гастролей труппы Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова в Париже Рудольф Нуреев попросил политического убежища. Одному из самых известных "невозвращенцев" в СССР посвящена сегодняшняя фотоподборка.
На вопрос РИА Новости, каким был легендарный Нуреев, которого Лоран знал близко, он сказал: "Рудольф - это невероятная личность, умнейший человек, каждое слово которого было на вес золота. Это трудоголик, ежедневно проводивший в репетиционном зале по 12 часов. Он был не только превосходным танцовщиком, но и замечательным педагогом, учителем, и я многое из того, чему он учил, запомнил на всю жизнь. Он часто говорил, что главное – это движение, и требовал, чтобы всё - с первого до последнего шага на сцене - было отработано на 120%. Он всегда говорил, что быть артистом – невероятно сложно и ответственно, и нужно заслужить это право – выходить на сцену".
Специально к премьере подготовлена выставка, посвященная Рудольфу Нурееву. В числе фотографий, рассказывающих о разных этапах жизненного и творческого пути легендарного артиста, есть редчайшие, которые впервые представлены в России. Постановка осуществлена с разрешения Фонда Нуреева в лице его представителя Editions Mario Bois. Премьера состоится при поддержке Французского института при посольстве Франции в России. В пятницу в премьерном спектакле главные партии Китри и Базиля исполняют Ксения Шевцова и Денис Дмитриев.
Балерина Кристина Шапран и танцовщик Сергей Полунин в сцене из Балета Коппелия на сцене Московского музыкального театра
24 июля, 08:00Культура
Их па знает весь мир. Лучшие танцовщики России
200000
КультураТеатрБалетНовости культурыМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
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