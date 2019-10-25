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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент ЦАР попросил Россию о дополнительных поставках вооружений

10:07 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера. Архивное фото
СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Центральноафриканская республика хотела бы получить от России новые партии вооружений, заявил в интервью РИА Новости президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
"Вы знаете, что Россия согласилась поставлять ЦАР 5 тысяч единиц оружия. Эта поставка уже осуществлена. Наши силы нуждаются (в оружии - ред.). И в ходе своих встреч (на саммите Россия-Африка – ред.) я попросил Российскую Федерацию о возможности предоставить ЦАР дополнительную помощь, чтобы помочь нашим военным выполнять свои задачи должным образом", - сказал он.
Президент Центральноафриканской Республики Туадера Фостен-Арканж и заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев н на экономическом форуме Россия – Африка в Сочи.
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Президент напомнил, что Россия не только поставила оружие в ЦАР, но и направила инструкторов, которые обучают военнослужащих обращению с оружием.
"Сегодня русские инструкторы обучают (силовиков ЦАР - ред.) использованию оружия. Я думаю, что эти курсы прошли уже три тысячи военных. Прежде чем приехать сюда, в прошлую субботу, я принимал участие в выпускном участников этого обучения. Есть и поставки оружия из РФ. Первая партия была доставлена какое-то время назад, а совсем недавно было еще две поставки. Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу", - добавил Туадера.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФостен-Арканж ТуадераАфрикаРоссияВ мире
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