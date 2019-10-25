Президент ЦАР попросил Россию о дополнительных поставках вооружений

"Сегодня русские инструкторы обучают (силовиков ЦАР - ред.) использованию оружия. Я думаю, что эти курсы прошли уже три тысячи военных. Прежде чем приехать сюда, в прошлую субботу, я принимал участие в выпускном участников этого обучения. Есть и поставки оружия из РФ. Первая партия была доставлена какое-то время назад, а совсем недавно было еще две поставки. Это дает силы нашим военным выполнять свою задачу", - добавил Туадера.