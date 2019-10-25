Диетолог назвала несовместимые сочетания продуктов

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Некоторые популярные в России сочетания продуктов могут быть не такими полезными, как о них принято думать. Об этом рассказала " Некоторые популярные в России сочетания продуктов могут быть не такими полезными, как о них принято думать. Об этом рассказала " Комсомольской правде " эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

По словам специалиста, вместо молока в какао стоит добавлять воду. Это объясняется тем, что содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.

При этом Иванникова призвала избегать сочетания "какао плюс молоко" пациентам с мочекаменной болезнью, так как молочный жир усиливает всасываемость оксалатов из какао — они являются основной причиной заболевания.

Врач также посоветовала отказаться от белого хлеба с джемом или вареньем, так как двойная порция быстрых углеводов провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови.

Иванникова выступила против употребления отрубей с молоком, так как в них содержится фитиновая кислота, которая при соединении с кальцием, формирует нерастворимые соединения.

Кроме того, диетолог посоветовала не есть вместе курицу и печень. Она объяснила это тем, что цинк и витамин B9 мешают друг другу перевариваться.

Наиболее вредным сочетанием стала пицца и газировка.

"Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка", — пояснила она. После такого приема пищи может появиться чувство тяжести и вздутие живота.