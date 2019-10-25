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РИА Новости

Диетолог назвала несовместимые сочетания продуктов

10:04 25.10.2019
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© Fotolia / puntoevirgolaТосты и сливовый джем
Тосты и сливовый джем
© Fotolia / puntoevirgola
Тосты и сливовый джем. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Некоторые популярные в России сочетания продуктов могут быть не такими полезными, как о них принято думать. Об этом рассказала "Комсомольской правде" эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.
По словам специалиста, вместо молока в какао стоит добавлять воду. Это объясняется тем, что содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция.
При этом Иванникова призвала избегать сочетания "какао плюс молоко" пациентам с мочекаменной болезнью, так как молочный жир усиливает всасываемость оксалатов из какао — они являются основной причиной заболевания.
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Врач также посоветовала отказаться от белого хлеба с джемом или вареньем, так как двойная порция быстрых углеводов провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови.
Иванникова выступила против употребления отрубей с молоком, так как в них содержится фитиновая кислота, которая при соединении с кальцием, формирует нерастворимые соединения.
Кроме того, диетолог посоветовала не есть вместе курицу и печень. Она объяснила это тем, что цинк и витамин B9 мешают друг другу перевариваться.
Наиболее вредным сочетанием стала пицца и газировка.
"Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка", — пояснила она. После такого приема пищи может появиться чувство тяжести и вздутие живота.
Кроме того, газировка и пицца усиливают ложное чувство голода, а уровень сахара в крови достигает опасных пределов. Это, по словам Иванниковой, может привести к появлению чувства напряженности и помешает заснуть.
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