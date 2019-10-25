Киев заблокировал процесс отвода сил в Донбассе, заявил глава ДНР

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Киев заблокировал процесс разведения сил на двух пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"По Петровскому и Золотому мы видим различные инсинуации, абсолютно не новые, а ровно те, которые очень долго использовал Порошенко на Станице Луганской. Когда муссировались различные инсинуации по поводу семи дней тишины, которые должны были фиксировать в ОБСЕ, потом в ОБСЕ раз за разом фиксировали эти семидневные промежутки, но Украина говорила, что ОБСЕ, может, просто не слышит, но наши представители вооруженных сил слышали", — сказал Пушилин.

Он пояснил, что в результате отсчет семи дней в районе Станицы Луганской каждый раз приходилось начинать заново и это повторялось более 80 раз.

Теперь же, по словам главы ДНР, Киев пошел на продвижение по разведению в Станице Луганской, но заблокировал этот процесс в Петровском и Золотом.

"Если говорить о намерениях или об обещаниях, то можно было бы говорить о положительной динамике. Но как это выполняется, увы, стагнация, в ее самом ярком проявлении, мы видим сейчас. Всему виной Украина", — заключил Пушилин.

Рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе было подписано контактной группой в Минске еще в 2016 году. В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.