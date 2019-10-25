Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T13:08Z
https://ria.ru/20191025/1560200383.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155959/19/1559591956_0:261:3071:1988_1036x0_80_0_0_0e4225f4d49d0ab3c96a03d479ddf4a5.jpg
РИА Новости

Киев заблокировал процесс отвода сил в Донбассе, заявил глава ДНР

10:02 25.10.2019 (обновлено: 13:08 25.10.2019)
1967
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Киев заблокировал процесс разведения сил на двух пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"По Петровскому и Золотому мы видим различные инсинуации, абсолютно не новые, а ровно те, которые очень долго использовал Порошенко на Станице Луганской. Когда муссировались различные инсинуации по поводу семи дней тишины, которые должны были фиксировать в ОБСЕ, потом в ОБСЕ раз за разом фиксировали эти семидневные промежутки, но Украина говорила, что ОБСЕ, может, просто не слышит, но наши представители вооруженных сил слышали", — сказал Пушилин.

Очередь на КПП Еленовка между Украиной и ДНР
Вчера, 15:43Сказано в эфире
Политолог оценила решение Киева о признании документов ДНР и ЛНРКиев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР, сообщили в украинском кабмине. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, украинские власти вынуждены в той или иной степени признавать народные республики Донбасса.
Он пояснил, что в результате отсчет семи дней в районе Станицы Луганской каждый раз приходилось начинать заново и это повторялось более 80 раз.
Теперь же, по словам главы ДНР, Киев пошел на продвижение по разведению в Станице Луганской, но заблокировал этот процесс в Петровском и Золотом.

"Если говорить о намерениях или об обещаниях, то можно было бы говорить о положительной динамике. Но как это выполняется, увы, стагнация, в ее самом ярком проявлении, мы видим сейчас. Всему виной Украина", — заключил Пушилин.

Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
17 октября, 11:49Сказано в эфире
Политолог о позиции Киева по Донбассу: власти "сели на шпагат"Экс-глава Рады Андрей Парубий заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существуют договоренности по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
Рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе было подписано контактной группой в Минске еще в 2016 году. В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября группа в Минске договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, но ответа со стороны Киева так и не последовало.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
11104285
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
Рекомендуем
Народная милиция ЛНР
В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом на борту
РИА
Новости
Бойцы батальона Азов
Аваков вступился за "Азов", который в США обвинили в терроризме
Вице-президент США Майк Пенс во время выступления по вопросу отношений с Китаем в Вашингтоне
Китай выразил протест США из-за заявлений Пенса
Актер Сергей Сивохо
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
Лента
новостей
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Разгрузка военной техники из США в немецком городе Бремерхафен
Депутаты бундестага призвали вывести американские войска из Германии
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
ЦАР рассматривает возможность создания в стране российской военной базы
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
"Азов" причастен к сотням военных преступлений в Донбассе, заявили в ДНР
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
"Штатам указали на дверь": как Россия и Турция решили сирийский вопрос
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин: ДНР не готова выполнять минские соглашения в одностороннем порядке
Спасская башня Московского Кремля
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:12Военная полиция России провела новое патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
18:35Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния