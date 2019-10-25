Киев заблокировал процесс отвода сил в Донбассе, заявил глава ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Киев заблокировал процесс разведения сил на двух пилотных участках у линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"По Петровскому и Золотому мы видим различные инсинуации, абсолютно не новые, а ровно те, которые очень долго использовал Порошенко на Станице Луганской. Когда муссировались различные инсинуации по поводу семи дней тишины, которые должны были фиксировать в ОБСЕ, потом в ОБСЕ раз за разом фиксировали эти семидневные промежутки, но Украина говорила, что ОБСЕ, может, просто не слышит, но наши представители вооруженных сил слышали", — сказал Пушилин.
Вчера, 15:43Сказано в эфиреПолитолог оценила решение Киева о признании документов ДНР и ЛНРКиев признает свидетельства о смерти и рождении, выданные в ДНР и ЛНР, сообщили в украинском кабмине. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, украинские власти вынуждены в той или иной степени признавать народные республики Донбасса.
Он пояснил, что в результате отсчет семи дней в районе Станицы Луганской каждый раз приходилось начинать заново и это повторялось более 80 раз.
Теперь же, по словам главы ДНР, Киев пошел на продвижение по разведению в Станице Луганской, но заблокировал этот процесс в Петровском и Золотом.
"Если говорить о намерениях или об обещаниях, то можно было бы говорить о положительной динамике. Но как это выполняется, увы, стагнация, в ее самом ярком проявлении, мы видим сейчас. Всему виной Украина", — заключил Пушилин.
17 октября, 11:49Сказано в эфиреПолитолог о позиции Киева по Донбассу: власти "сели на шпагат"Экс-глава Рады Андрей Парубий заявил, что между командой президента Владимира Зеленского и западными партнерами Украины существуют договоренности по Донбассу. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов прокомментировал это заявление.
Рамочное соглашение о разведении сил в Донбассе было подписано контактной группой в Минске еще в 2016 году. В том же году отвод сил состоялся в районе Золотого и Петровского, а в Станице Луганской это удалось сделать только в июне этого года. Причем в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения, и настаивали на восстановлении паритета.
Первого октября группа в Минске договорилась возобновить процесс разведения, он должен был начаться восемь дней спустя, 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, но ответа со стороны Киева так и не последовало.