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РИА Новости

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

10:01 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Два человека погибли в Саратове в результате ДТП с наездом машины на пешеходов, сообщает в пятницу пресс-служба городского отдела ГИБДД.
По данным ведомства, авария произошла в четверг, 24 октября, в 19.05 (18.05 мск) на пересечении улиц Большая Садовая и 2-я Садовая. Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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"Женщины-пешеходы скончались в медучреждении", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФСаратовПроисшествия
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