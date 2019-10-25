В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Два человека погибли в Саратове в результате ДТП с наездом машины на пешеходов, сообщает в пятницу пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в четверг, 24 октября, в 19.05 (18.05 мск) на пересечении улиц Большая Садовая и 2-я Садовая. Столкнулись "ВАЗ-2114" и Kia Cerato, в результате иномарка изменила движение и совершила наезд на двух женщин 1951 и 1952 годов рождения, которые были доставлены в больницу.