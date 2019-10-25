Адвокат назвал главную проблему при защите Бутиной

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Главной проблемой для защиты Марии Бутиной в США была широкая трактовка статута об иностранных агентах со стороны обвинения, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

"Главной проблемой для нас была трактовка властями статута об иностранных агентах, потому что он написан настолько обще, что оставляет большой простор для интерпретации", - сказал он.

По его словам, он обсуждал это с прокурором со стороны обвинения.

"Я сказал ему, что их интерпретация - это бред. Если понимать это буквально, то если я куплю два билета в оперу для японского посла в США, то я буду действовать как его агент. И я не зарегистрирован у генпрокурора. Неужели, действительно, единственное, что отделяет меня от обвинения на 10 лет, - это ваше отношение к этому? И он сказал: "Да", - отметил Дрисколл.

По его словам, примененный в отношении Бутиной статут предусматривает всего три признака правонарушения: пребывание в США, осуществление деятельности как агента иностранного правительства или иностранного официального лица, а также отсутствие регистрации в офисе генпрокурора.

Между тем этот закон был предназначен на случай обнаружения тех, кто еще не совершил преступление, например, спящих шпионских ячеек, говорит адвокат. Он напомнил, что именно этот статут был использован против Анны Чапман. Поскольку подобная ситуация предполагает причастность к шпионажу, то и обвинения и сроки там более серьезные.

По словам Дрисколла, вначале он предполагал, что в отношении Бутиной могут попробовать применить Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но она его не нарушила, так как не занималась лоббированием и не получала за это деньги.

"То есть власти заняли позицию: мы не можем доказать нарушение FARA, поэтому мы предъявим более серьезные обвинения. Я даже не думал, что это зайдет настолько далеко", - сказал он.