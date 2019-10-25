Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T09:58Z
https://ria.ru/20191025/1560200264.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152506/42/1525064217_0:757:3072:2485_1036x0_80_0_0_1beb7c44a4466fce70e7f7ddd78aba6c.jpg
РИА Новости

Адвокат назвал главную проблему при защите Бутиной

09:58 25.10.2019
477
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Главной проблемой для защиты Марии Бутиной в США была широкая трактовка статута об иностранных агентах со стороны обвинения, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
"Главной проблемой для нас была трактовка властями статута об иностранных агентах, потому что он написан настолько обще, что оставляет большой простор для интерпретации", - сказал он.
По его словам, он обсуждал это с прокурором со стороны обвинения.
"Я сказал ему, что их интерпретация - это бред. Если понимать это буквально, то если я куплю два билета в оперу для японского посла в США, то я буду действовать как его агент. И я не зарегистрирован у генпрокурора. Неужели, действительно, единственное, что отделяет меня от обвинения на 10 лет, - это ваше отношение к этому? И он сказал: "Да", - отметил Дрисколл.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
03:37РИА Новости
Адвокат Бутиной рассказал, чем она занималась в американской тюрьме
По его словам, примененный в отношении Бутиной статут предусматривает всего три признака правонарушения: пребывание в США, осуществление деятельности как агента иностранного правительства или иностранного официального лица, а также отсутствие регистрации в офисе генпрокурора.
Между тем этот закон был предназначен на случай обнаружения тех, кто еще не совершил преступление, например, спящих шпионских ячеек, говорит адвокат. Он напомнил, что именно этот статут был использован против Анны Чапман. Поскольку подобная ситуация предполагает причастность к шпионажу, то и обвинения и сроки там более серьезные.
По словам Дрисколла, вначале он предполагал, что в отношении Бутиной могут попробовать применить Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), но она его не нарушила, так как не занималась лоббированием и не получала за это деньги.
Мария Бутина
00:52РИА Новости
Дело Марии Бутиной
"То есть власти заняли позицию: мы не можем доказать нарушение FARA, поэтому мы предъявим более серьезные обвинения. Я даже не думал, что это зайдет настолько далеко", - сказал он.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в этом, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В пятницу 25 октября россиянка должна выйти на свободу, после чего ее в кратчайшие сроки должны депортировать из США. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, госдепартамент предоставил информацию, что Бутина 25 октября вылетит в Москву, куда прибудет 26-го.
0000100
Обсудить 2
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
Адвокат рассказал подробности дела Марии Бутиной в США
РИА
Новости
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
Адвокат: если бы Бутина не была россиянкой, ей бы не предъявили обвинения
Врачи во время операции
Сибирские хирурги впервые в России прочистили коронарную артерию "вслепую"
Русская баня
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Германия не созрела для отмены санкций, заявил Пушков
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Источник: в Петербурге задержали находящегося в розыске гражданина США
Парк Дендрарий в Сочи
Первые леди стран Африки посетили с экскурсией сочинский дендрарий
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД объяснили, что помешало Риму ветировать антироссийские санкции в ЕС
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера
Президент ЦАР попросил Россию о дополнительных поставках вооружений
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин: ДНР не готова выполнять минские соглашения в одностороннем порядке
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Киев заблокировал процесс отвода сил в Донбассе, заявил глава ДНР
Тосты и сливовый джем
Диетолог назвала несовместимые сочетания продуктов
Бойцы батальона Азов
Аваков вступился за "Азов", который в США обвинили в терроризме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела новое патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
18:40В Газе пятьдесят палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
18:40Новые поезда с душем поедут в первые рейсы по маршруту "Москва — Белгород"
18:36В России увеличат количество поездов с детскими купе
Лента новостейМолния