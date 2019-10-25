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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Первые леди стран Африки посетили с экскурсией сочинский дендрарий

09:56 25.10.2019 (обновлено: 10:05 25.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПарк "Дендрарий" в Сочи
Парк Дендрарий в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Парк "Дендрарий" в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Первые леди африканских стран в рамках саммита "Россия-Африка" посетили с экскурсией дендрарий, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.
"В рамках саммита "Россия – Африка" первые леди африканских стран Кот-Д'Ивуар, Экваториальной Гвинеи, Маврикия, Мали, Габона и Анголы, Ливии, Нигерии и Коморских островов с экскурсий посетили Дендропарк "Дендрарий", находящийся в ведомстве ФГБУ "Сочинский национальный парк", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе экскурсий гости также посетили дом-музей Вилла "Надежда" и узнали об истории русского балета.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являлись Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАфрикаРоссияВ мире
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