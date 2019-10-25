Первые леди стран Африки посетили с экскурсией сочинский дендрарий

"В рамках саммита "Россия – Африка" первые леди африканских стран Кот-Д'Ивуар, Экваториальной Гвинеи, Маврикия, Мали, Габона и Анголы, Ливии, Нигерии и Коморских островов с экскурсий посетили Дендропарк "Дендрарий", находящийся в ведомстве ФГБУ "Сочинский национальный парк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе экскурсий гости также посетили дом-музей Вилла "Надежда" и узнали об истории русского балета.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являлись Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.