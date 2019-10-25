Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял 6,9 миллиарда долларов и перестал быть богатейшим человеком в мире, уступив лидерство основателю Microsoft Биллу Гейтсу, написал Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял 6,9 миллиарда долларов и перестал быть богатейшим человеком в мире, уступив лидерство основателю Microsoft Биллу Гейтсу, написал Forbes

В четверг после закрытия рынков Amazon опубликовал отчет за третий квартал, в котором сообщилось о снижении чистой прибыли за три отчетных месяца на 26%, до 2,1 миллиарда долларов.

Кроме того, прогноз по выручке за четвертый квартал оказался ниже ожиданий. В результате на предварительных торгах акции компании подешевели на 6,75%.

По данным Forbes, состояние Безоса на этом фоне сократилось до 103,9 миллиарда долларов со 111 миллиардов, и теперь первое место в списке богатейших людей занимает Гейтс со 105,7 миллиарда долларов.