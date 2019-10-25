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РИА Новости

Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

09:56 25.10.2019 (обновлено: 15:28 25.10.2019)
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© AP Photo / Amy Harris/InvisionГенеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Amy Harris/Invision
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Amazon Джефф Безос из-за падения котировок компании потерял 6,9 миллиарда долларов и перестал быть богатейшим человеком в мире, уступив лидерство основателю Microsoft Биллу Гейтсу, написал Forbes.
В четверг после закрытия рынков Amazon опубликовал отчет за третий квартал, в котором сообщилось о снижении чистой прибыли за три отчетных месяца на 26%, до 2,1 миллиарда долларов.
Кроме того, прогноз по выручке за четвертый квартал оказался ниже ожиданий. В результате на предварительных торгах акции компании подешевели на 6,75%.
По данным Forbes, состояние Безоса на этом фоне сократилось до 103,9 миллиарда долларов со 111 миллиардов, и теперь первое место в списке богатейших людей занимает Гейтс со 105,7 миллиарда долларов.
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Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
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Джефф БезосAmazon.com, Inc.В миреЭкономика
Популярные комментарии
По сути название статьи это кликбейт. Если вы хоть чуть чуть разбираетесь в экономике, то должны понимать, что на бирже теряют не реальную стоимость актива на сию минуту. Теряют капитализацию - текущую рыночную стоимость актива. Бизнес такого масштаба не может быть обесценен за один день. Это просто биржевая спекуляция на слухах о перспективах. И эти 7 млрд просто реально мыльный пузырь, который лопнул после того, как были были выведены и обналичены деньги покупателей акций. Надо знать азы, иначе нами так и будут править орешкины.
25 октября, 11:01
invisibleworld
9832009
А этих денег и не было. От того, что у меня есть автомобиль, который вчера хотели купить за 1 млн, сегодня за 500 тысяч, а завтра за 2 млн., денег нигде не прибавляется, ни убавляется. Но зато мое оцениваемое "состояние" за эти три дня перетерпевало существенные изменения :)
25 октября, 10:35
Fox Bold
7770002
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