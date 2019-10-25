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РИА Новости

Парламент Греции принял закон, направленный на выход страны из кризиса

09:55 25.10.2019
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© AFP 2019 / Aris MessinisЗдание парламента в Афинах, Греция
Здание парламента в Афинах, Греция
© AFP 2019 / Aris Messinis
Здание парламента в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 25 окт - РИА Новости. Парламент Греции поздно вечером в четверг принял так называемый "закон о развитии", призванный создать условия для экономического развития страны и выхода из кризиса. Оппозиция заявила, что неолиберальный закон нарушает права трудящихся и принимается в интересах крупного бизнеса.
За закон "Инвестирую в Грецию и другие положения" в 300-местном парламенте проголосовали 165 депутатов из правящей партии "Новая демократия" и правой "Греческое решение". Против были 122 депутата из СИРИЗА, Движения перемен КИНАЛ, Компартии Греции, МЕРА25, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Правительство ставит инвестиционную политику на передний план экономической политики. Закон упрощает предписанные формальности и процедуры в целом в законодательстве об охране окружающей среды, городском планировании и развитии, облегчает инвестиции в Греции. Правительство заявляет, что закон создаёт подлинную и здоровую конкуренцию, разблокирует тендеры на крупные общественные работы, которые были заморожены из-за судебных исков.
Отдельная глава посвящена положениям о труде, которые вызывают серьезную критику со стороны оппозиции, но правительство заявляет, что закон в основном направлен на защиту рабочих мест путем спасения предприятий от банкротства и закрытия.
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Положения закона предписывают министерствам убрать проблемы и препятствия, мешающие привлечению инвестиций. Инвестиции в Грецию за последние 10 лет сократились с 60 миллиардов евро в 2007 году до 20 миллиардов в 2018 году. Прямые иностранные инвестиции в стране остаются на одном из самых низких уровней в Европейском Союзе. Уровень безработицы в Греции по-прежнему является одним из самых высоких в ЕС.
"Новая демократия" заявила, что правительство борется с препятствиями на пути предпринимательства, а рост экономики позволит еще большему числу греков найти работу и увеличить свои доходы. Крупнейшая оппозиционная партия СИРИЗА заявила, что новое трудовое законодательство приведет к снижению заработной платы, а кабинет предлагает вновь неолиберальные решения, которые привели Грецию к банкротству. Как заявила СИРИЗА, правительство без давления МВФ проводит реформы в интересах предпринимателей.
Лидер СИРИЗА, бывший премьер-министр Алексис Ципрас сказал, что это не законопроект, а "хорошая прачечная". "В каждой статье видны фотографии ваших друзей предпринимателей, издателей, мэров и политиков", - сказал Ципрас, заявив, что правительство намерено удовлетворять их интересы.
Движение перемен КИНАЛ (бывшее ПАСОК) назвало предложения правительства "моделью неуправляемого развития" за счёт трудящихся. По его мнению, закон характеризуют отсутствие элементарного планирования развития, дезорганизация рынка труда, отсутствие требований к защите окружающей среды.
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Компартия Греции КПГ заявила, что нынешнее правительство продолжает политику СИРИЗА в интересах крупных предпринимательских групп, крупного капитала и уничтожает трудовые права.
Партия МЕРА25 бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса назвала закон подарком конкретным семьям предпринимателей, которые теперь могут строить без экологических разрешений, анонимно покупать телеканалы, застраивать представляющие археологический интерес участки, строить небоскребы повсюду, нанимать рабочих без коллективных трудовых соглашений, иметь частные муниципалитеты.
Против закона выступили профсоюзы, проводившие в знак протеста несколько забастовок.
Немногочисленные акции протеста прошли и в день голосования. Мусорщики объявили забастовку и провели марш в центре Афин. Студенты провели демонстрацию против принятого ранее закона, разрешающего полиции входить на территорию университетов для пресечения противоправных действий. В ходе демонстрации произошли небольшие стычки с полицией, незначительные травмы получили два человека.
Вечером на площади Синтагма перед парламентом собрался небольшой митинг, затем прошло шествие трудящихся.
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Янис ВаруфакисАлексис ЦипрасМВФПарламент ГрецииГрецияАфиныВ мире
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