В тюменском селе запретили ловить рыбу из-за вспышки гаффской болезни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Специалисты запретили вылов рыбы и использование воды из озера Андреевское, расположенного вблизи деревни Ачиры, где среди жителей были зафиксированы случаи заболевания гаффской болезнью, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным областного департамента здравоохранения, в двух больницах Тюменской области находятся восемь человек из деревни Ачиры, состояние двоих оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

"Подготовлено решение о запрете использования озера Андреевское Тобольского района Тюменской области для вылова рыбы и использования воды в хозяйственно-бытовых целях до установления причинно-следственной связи", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, по предварительным результатам исследования проб установлено, что вода из скважины в деревне Ачиры и реки Алымка соответствует установленным требованиям, активность природных радионуклидов в почве также соответствует требованиям. Остальные пробы находятся в работе.

На 24 октября новых случаев заболевания гаффской болезнью нет, подчеркнули в ведомстве.