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РИА Новости

В тюменском селе запретили ловить рыбу из-за вспышки гаффской болезни

09:52 25.10.2019 (обновлено: 10:50 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Специалисты запретили вылов рыбы и использование воды из озера Андреевское, расположенного вблизи деревни Ачиры, где среди жителей были зафиксированы случаи заболевания гаффской болезнью, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным областного департамента здравоохранения, в двух больницах Тюменской области находятся восемь человек из деревни Ачиры, состояние двоих оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.
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"Подготовлено решение о запрете использования озера Андреевское Тобольского района Тюменской области для вылова рыбы и использования воды в хозяйственно-бытовых целях до установления причинно-следственной связи", — говорится в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, по предварительным результатам исследования проб установлено, что вода из скважины в деревне Ачиры и реки Алымка соответствует установленным требованиям, активность природных радионуклидов в почве также соответствует требованиям. Остальные пробы находятся в работе.
На 24 октября новых случаев заболевания гаффской болезнью нет, подчеркнули в ведомстве.
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Гаффская болезнь — острое заболевание, которое пока еще плохо изучено, специфического лечения нет. Установлено, что источником заболевания для млекопитающих является рыба, в частности окунь, щука, сазан, карась. Все вспышки заболевания на водоемах регистрировались в годы подъема уровня воды. Первые симптомы заболевания у человека — острые мышечные боли. При тяжелом течении болезнь поражает сердце и почки.
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