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РИА Новости

Адвокат: если бы Бутина не была россиянкой, ей бы не предъявили обвинения

09:51 25.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАдвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Если бы Мария Бутина не была россиянкой, ей не предъявили бы обвинения в работе иностранным агентом в США, считает ее адвокат Роберт Дрисколл.
"Если бы она не была русской, - а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, - то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения", - сказал он в пятницу РИА Новости.
Мария Бутина
03:37РИА Новости
Адвокат Бутиной рассказал, чем она занималась в американской тюрьме
Для сравнения адвокат привел в пример регулярные визиты в США бывших военнослужащих израильских вооруженных сил, которые приезжают с лекциями и продвигают имидж израильской армии в США.
"Эти люди ездят по нашей стране, действуя как агенты израильских властей. Какова вероятность, что их за это будут судить? Нулевая", - уверен Дрисколл.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в этом, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В пятницу, 25 октября, россиянка должна выйти на свободу, после чего ее в кратчайшие сроки должны депортировать из США. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, госдепартамент предоставил информацию, что Бутина 25 октября вылетит в Москву, куда прибудет 26-го.
Мария Бутина
00:52РИА Новости
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