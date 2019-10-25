Адвокат: если бы Бутина не была россиянкой, ей бы не предъявили обвинения

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Если бы Мария Бутина не была россиянкой, ей не предъявили бы обвинения в работе иностранным агентом в США, считает ее адвокат Роберт Дрисколл.

"Если бы она не была русской, - а дело Бутиной нельзя отделять от среды, в которой оно появилось, - то я ни на секунду не сомневаюсь, что ей не предъявили бы обвинения", - сказал он в пятницу РИА Новости.

Для сравнения адвокат привел в пример регулярные визиты в США бывших военнослужащих израильских вооруженных сил, которые приезжают с лекциями и продвигают имидж израильской армии в США.

"Эти люди ездят по нашей стране, действуя как агенты израильских властей. Какова вероятность, что их за это будут судить? Нулевая", - уверен Дрисколл.