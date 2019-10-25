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РИА Новости

Сибирские хирурги впервые в России прочистили коронарную артерию "вслепую"

09:45 25.10.2019 (обновлено: 14:02 25.10.2019)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 25 окт — РИА Новости. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина впервые в России восстановили проходимость коронарной артерии без использования рентгеноконтрастного вещества, сообщает клиника.
В мировой клинической практике выполнены всего пять подобных операций. Как пояснили в медцентре, обычно для визуализации состояния сосуда и расположения атеросклеротической бляшки используют контрастные препараты — йодосодержащие вещества, под рентгеновским излучением окрашивающие кровеносные сосуды. Однако у пациентов с почечной недостаточностью такие препараты могут вызвать серьезные необратимые последствия.
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Специалисты центра имени Мешалкина решились на такую операцию, когда к ним доставили 56-летнего мужчину с полной окклюзией (закупоркой) правой коронарной артерии. С декабря прошлого года он не мог нормально двигаться, испытывал боль и жжение за грудиной, одышку, а кроме того, страдал еще и заболеванием почек.
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"Без контрастирования хирург в ходе операции может ориентироваться исключительно на глубокое знание анатомии сосудов пациента. Рентген-контроль позволяет видеть лишь расположение инструмента в анатомических структурах сердца. При выполнении вмешательства мы основывались на результатах проведенных ранее ангиографических исследований, позволивших детально изучить анатомию сосудистого русла и определить ход пораженного сосуда", — рассказал руководитель кардиохирургического отделения эндоваскулярной диагностики и лечения Олег Крестьянинов.

Операция продлилась три часа. Используя рентген-контроль, хирурги восстановили просвет коронарной артерии, а затем при помощи внутрисосудистого ультразвукового исследования успешно имплантировали коронарный стент, обеспечивший расширение участка, суженного из-за атеросклеротического процесса. Пациента в стабильном состоянии выписали на третий день после операции.
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