Сибирские хирурги впервые в России прочистили коронарную артерию "вслепую"

НОВОСИБИРСК, 25 окт — РИА Новости. Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина впервые в России восстановили проходимость коронарной артерии без использования рентгеноконтрастного вещества, сообщает клиника.

В мировой клинической практике выполнены всего пять подобных операций. Как пояснили в медцентре, обычно для визуализации состояния сосуда и расположения атеросклеротической бляшки используют контрастные препараты — йодосодержащие вещества, под рентгеновским излучением окрашивающие кровеносные сосуды. Однако у пациентов с почечной недостаточностью такие препараты могут вызвать серьезные необратимые последствия.

Специалисты центра имени Мешалкина решились на такую операцию, когда к ним доставили 56-летнего мужчину с полной окклюзией (закупоркой) правой коронарной артерии. С декабря прошлого года он не мог нормально двигаться, испытывал боль и жжение за грудиной, одышку, а кроме того, страдал еще и заболеванием почек.

"Без контрастирования хирург в ходе операции может ориентироваться исключительно на глубокое знание анатомии сосудов пациента. Рентген-контроль позволяет видеть лишь расположение инструмента в анатомических структурах сердца. При выполнении вмешательства мы основывались на результатах проведенных ранее ангиографических исследований, позволивших детально изучить анатомию сосудистого русла и определить ход пораженного сосуда", — рассказал руководитель кардиохирургического отделения эндоваскулярной диагностики и лечения Олег Крестьянинов.