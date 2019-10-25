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РИА Новости
Культура

400 мультфильмов со всего света покажут на фестивале в Москве

09:34 25.10.2019 (обновлено: 11:30 25.10.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Большого Фестиваля Мультфильмов "Фабрика мультфильмов"
Фабрика мультфильмов
© Фото : предоставлено пресс-службой Большого Фестиваля Мультфильмов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международный "Большой фестиваль мультфильмов" (БМФ), в программу которого вошли 400 анимационных лент со всего мира, откроется в московском кинотеатре "Октябрь" в пятницу, сообщает пресс-служба фестиваля.
"БФМ-2019 – это 400 новых и уже прославленных мультфильмов со всего мира, мастер-классы и лекции, показы с живой музыкой и концерты, мульт-вечеринки и задушевные разговоры про искусство анимации – 11 дней, 50 площадок и 120 уникальных мероприятий", - говорится в сообщении.
Фестиваль откроется российской премьерой французского мультфильма "Удивительная история Мароны" о злоключениях бездомной собачки, которой приходится сменить несколько хозяев и вместе с ними испытывать радости и горести жизни. Еще одну российскую премьеру - фильм "Ласточки Кабула" о двух парах, живущих в Афганистане в начале XXI века, на фестивале представит его режиссер – знаменитая французская актриса Забу Брайтман.
В рамках БФМ-2019 пройдет ретроспектива легендарного французского режиссера Жана-Франсуа Лагиони, который станет почетным гостем фестиваля и представит новый полнометражный фильм "Путешествие принца".
В конкурсной программе "Премьеры" будут представлены российские мультфильмы минувшего года, а в программе "Победители" – зарубежные фильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, и по результатам зрительского анкетирования лучшие работы получат призы на церемонии закрытия фестиваля.
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Юные зрители смогут увидеть новые полнометражные мультфильмы: "Покайо в кино", "Гол!", "Якоб, Мимми и говорящие собаки". Также на фестивале покажут сборники новых зарубежных короткометражек для детей, сборники российских мультфильмов XXI века, классические отреставрированные работы "Союзмультфильма".
Российским гостем БФМ в этом году станет режиссер Дмитрий Геллер, который расскажет о своих прежних работах и последних проектах. Кроме того, во время фестиваля пройдет выставка графики Геллера и его эскизов к фильмам. Еще одна графическая выставка представит работы режиссера и художника Натальи Мирзоян, которая стала автором трейлера БФМ этого года.
Новая "рубрика" фестиваля "Зазеркалье" будет посвящена зрительской анимации: популярным проектам, большим студиям, известным брендам. Поклонники телеканала Cartoon Network также смогут увидеть на фестивале новый мультфильм "Виктор и Валентино", рассказывающий о забавных приключениях двух братьев, которые проводят лето в гостях у бабушки в мексиканском городке, где с героями происходят странные, а порой сверхъестественные вещи.
На фестивале совместно с киностудией "Союзмультфильм" можно будет отпраздновать 50-летие любимых мультфильмов "Бременские музыканты", "Крокодил Гена", "Ну, погоди!", "Умка" и "Винни-Пух". Гостей БФМ будут ждать специальные показы и встречи с легендарными героями анимации. В дни фестиваля в Музее Москвы будет работать "Фабрика мультфильмов"- несколько десятков анимационных студий, где дети и их родители смогут рисовать, озвучивать и снимать мультфильмы в самых разных техниках и жанрах. Фестиваль продлится до 4 ноября.
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