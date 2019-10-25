400 мультфильмов со всего света покажут на фестивале в Москве

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международный "Большой фестиваль мультфильмов" (БМФ), в программу которого вошли 400 анимационных лент со всего мира, откроется в московском кинотеатре "Октябрь" в пятницу, сообщает пресс-служба фестиваля.

"БФМ-2019 – это 400 новых и уже прославленных мультфильмов со всего мира, мастер-классы и лекции, показы с живой музыкой и концерты, мульт-вечеринки и задушевные разговоры про искусство анимации – 11 дней, 50 площадок и 120 уникальных мероприятий", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется российской премьерой французского мультфильма "Удивительная история Мароны" о злоключениях бездомной собачки, которой приходится сменить несколько хозяев и вместе с ними испытывать радости и горести жизни. Еще одну российскую премьеру - фильм "Ласточки Кабула" о двух парах, живущих в Афганистане в начале XXI века, на фестивале представит его режиссер – знаменитая французская актриса Забу Брайтман.

В рамках БФМ-2019 пройдет ретроспектива легендарного французского режиссера Жана-Франсуа Лагиони, который станет почетным гостем фестиваля и представит новый полнометражный фильм "Путешествие принца".

В конкурсной программе "Премьеры" будут представлены российские мультфильмы минувшего года, а в программе "Победители" – зарубежные фильмы-лауреаты международных фестивалей и кинопремий. Зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы, и по результатам зрительского анкетирования лучшие работы получат призы на церемонии закрытия фестиваля.

Юные зрители смогут увидеть новые полнометражные мультфильмы: "Покайо в кино", "Гол!", "Якоб, Мимми и говорящие собаки". Также на фестивале покажут сборники новых зарубежных короткометражек для детей, сборники российских мультфильмов XXI века, классические отреставрированные работы "Союзмультфильма".

Российским гостем БФМ в этом году станет режиссер Дмитрий Геллер, который расскажет о своих прежних работах и последних проектах. Кроме того, во время фестиваля пройдет выставка графики Геллера и его эскизов к фильмам. Еще одна графическая выставка представит работы режиссера и художника Натальи Мирзоян, которая стала автором трейлера БФМ этого года.

Новая "рубрика" фестиваля "Зазеркалье" будет посвящена зрительской анимации: популярным проектам, большим студиям, известным брендам. Поклонники телеканала Cartoon Network также смогут увидеть на фестивале новый мультфильм "Виктор и Валентино", рассказывающий о забавных приключениях двух братьев, которые проводят лето в гостях у бабушки в мексиканском городке, где с героями происходят странные, а порой сверхъестественные вещи.