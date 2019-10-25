Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Журналистка Кэти Уоррен в статье для издания Журналистка Кэти Уоррен в статье для издания Business Insider рассказала о впечатлениях о походе в баню во время 12-дневного путешествия по России.

По словам Уоррен, за "веничный массаж" она заплатила 85 долларов. Во время него ее сначала хлестали по телу березовым веником, а затем им поглаживали, что, как отметила журналистка, было щекотно. После этого ее снова начали хлестать. Все это длилось около 15 минут.

Потом на нее без предупреждения вылили три ведра воды: ледяной, чуть теплее и "совсем теплой". Затем ее попросили перевернуться на спину и снова трижды окатили водой.

"Да, во время этого действа я была совершенно голая — если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф", — заявила журналистка.

Уоррен отметила, что она вышла из бани умиротворенной и при этом бодрой, хотя и не может сказать, что "березовый веник во время массажа действовал как-то особенно расслабляюще".