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РИА Новости

Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России

09:19 25.10.2019 (обновлено: 12:29 25.10.2019)
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© Fotolia / malkovkostaРусская баня
Русская баня
© Fotolia / malkovkosta
Русская баня. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Журналистка Кэти Уоррен в статье для издания Business Insider рассказала о впечатлениях о походе в баню во время 12-дневного путешествия по России.
По словам Уоррен, за "веничный массаж" она заплатила 85 долларов. Во время него ее сначала хлестали по телу березовым веником, а затем им поглаживали, что, как отметила журналистка, было щекотно. После этого ее снова начали хлестать. Все это длилось около 15 минут.
Потом на нее без предупреждения вылили три ведра воды: ледяной, чуть теплее и "совсем теплой". Затем ее попросили перевернуться на спину и снова трижды окатили водой.
"Да, во время этого действа я была совершенно голая — если не считать зеленой фетровой шляпы, которую вполне мог бы носить эльф", — заявила журналистка.
Уоррен отметила, что она вышла из бани умиротворенной и при этом бодрой, хотя и не может сказать, что "березовый веник во время массажа действовал как-то особенно расслабляюще".
Журналистка посоветовала не упустить возможность сходить в баню. При этом она предупредила, что придется испытать некоторое смущение и подготовиться к хлестанию веником.
Вывеска Сандуны у входа в Сандуновские бани
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Популярные комментарии
Как же они далеки от цивилизации!
25 октября, 10:14
Стас Титов
93220202
Возможно, она слишком буквально поняла совет идти в баню...
25 октября, 09:36
Stirli Stirliz
20920000
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