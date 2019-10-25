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РИА Новости

В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку

09:09 25.10.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Ангарска Иркутской области, дважды переехавшего на своем автомобиле пенсионерку, сообщает СУСК РФ региона.
Инцидент произошел утром 21 октября в одном из дворов микрорайона №6 города Ангарска. Водитель иномарки сбил 64-летнюю местную жительницу, наехал на нее, остановился, а затем, переехав ее, скрылся с места происшествия. Пострадавшая с различными травмами, в том числе переломом, госпитализирована. Благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения предполагаемый виновник, 34-летний безработный мужчина, в короткие сроки был установлен и задержан полицией. Автомобиль изъят и находится на спецстоянке.
ДТП в Санкт-Петербурге
23 октября, 15:19РИА Новости
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Уголовное дело по статье о покушение на убийство передано из следственного отдела ГУМВД региона в СУСК РФ по Иркутской области.
"В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены исследования на предмет наличия в крови обвиняемого алкоголя и других запрещенных к обороту веществ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установлен и допрошен пассажир, находившийся в автомобиле вместе с фигурантом дела.
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Иркутская областьПроисшествия
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