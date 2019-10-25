В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку

ИРКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Ангарска Иркутской области, дважды переехавшего на своем автомобиле пенсионерку, сообщает СУСК РФ региона.

Инцидент произошел утром 21 октября в одном из дворов микрорайона №6 города Ангарска. Водитель иномарки сбил 64-летнюю местную жительницу, наехал на нее, остановился, а затем, переехав ее, скрылся с места происшествия. Пострадавшая с различными травмами, в том числе переломом, госпитализирована. Благодаря информации, полученной от очевидцев, а также кадрам наружного видеонаблюдения предполагаемый виновник, 34-летний безработный мужчина, в короткие сроки был установлен и задержан полицией. Автомобиль изъят и находится на спецстоянке.

Уголовное дело по статье о покушение на убийство передано из следственного отдела ГУМВД региона в СУСК РФ по Иркутской области.

"В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначены исследования на предмет наличия в крови обвиняемого алкоголя и других запрещенных к обороту веществ", - говорится в сообщении.