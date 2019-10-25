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РИА Новости

В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

09:08 25.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКалабрия - административный регион в Италии
Калабрия - административный регион в Италии
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
РИМ, 25 окт - РИА Новости, Сергей Старцев. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в пятницу утром в Тирренском море у южных берегов Италии, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV).
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 06.31 (07.31 мск). Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в море у берегов южноитальянской области Калабрия близ города Скалеа. Колебания земной поверхности явственно ощущались в этом городе и ряде других населенных пунктов области. Подземный толчок сильно напугал многих местных жителей, которые в страхе спешно покинули свои дома.
По информации властей Калабрии, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.
Последствия землетрясения в Италии
23 октября, 15:16РИА Наука
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Сейсмическая активность на юге Италии не прекращается. 7 октября специалисты INGV зафиксировали в Калабрии в районе города Катандзаро землетрясение магнитудой 4,0. Тогда местные власти распорядились эвакуировать школы, поскольку подземные толчки вызвали большую обеспокоенность населения.
Ровно неделю назад землетрясение магнитудой 3,3 произошло в сицилийской провинции Катания близ вулкана Этна, который возобновил свою активность 14 июля.
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КалабрияИталияВ мире
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