В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов

На выставке в четверг один из участников ко времени закрытия обнаружил, что под стеклом с другими ювелирными изделиями отсутствует бриллиант весом 50 карат, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона долларов. В последний раз он видел бриллиант за час до этого. В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Кроме этого бриллианта на стенде больше ничего не пропало.