Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T09:43Z
https://ria.ru/20191025/1560198608.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155543/92/1555439267_0:0:2612:1469_1036x0_80_0_0_1db01b90e9290ea1d064e21f851650be.jpg
РИА Новости

В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов

08:45 25.10.2019 (обновлено: 09:43 25.10.2019)
1398
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБриллиант
Бриллиант
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бриллиант. Архивное фото
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Бриллиант весом 50 карат стоимостью 200 миллионов иен (1,8 миллиона долларов) украден с выставки-продажи ювелирных изделий в японском городе Йокогама, сообщило информационное агентство Kyodo.
На выставке в четверг один из участников ко времени закрытия обнаружил, что под стеклом с другими ювелирными изделиями отсутствует бриллиант весом 50 карат, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона долларов. В последний раз он видел бриллиант за час до этого. В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Кроме этого бриллианта на стенде больше ничего не пропало.
Записи камер видеонаблюдения показали, что в какой-то момент у стенда находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин. Но установить, связана ли эта группа с кражей, пока не удалось.
Триумфальная арка
9 октября, 19:19Туризм
В Париже у японского туриста украли часы стоимостью 840 тысяч долларов
Полиция ведет расследование.
15265232
Обсудить 3
ЯпонияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Лента
новостей
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ
"Это безобразие": Госдума может ограничить права судебных приставов
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Джулия Ванг
Звезда "Битвы экстрасенсов" развеяла слухи относительно своего пола
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
18:40Премьер-министр Белоруссии призвал оживить торговлю внутри стран СНГ
Лента новостейМолния